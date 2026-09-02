خسرت حياتها في وضح النهار.. هذا ما حصل مع نائبة رئيس أحد المصارف

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في حادثة مروعة، قتلت نائبة لرئيس "بنك أوف أميركا" في واقعة طعن وقعت يوم الاثنين الماضي في ساحة " " بمدينة ، مما أثار صدمة داخل البنك بعد وقوع الحادث في وضح النهار بقلب المنطقة السياحية بالمدينة.وجاء في الملف الشخصي لإيرين بياسينتي (32 عاما) على منصة "لينكدإن" أنها كانت تشغل منصب نائبة رئيس البنك في وحدة اختيار الأعمال وحل النزاعات.وأفادت بأن المشتبه بها امرأة لها تاريخ من المشكلات النفسية.وقال البنك الأميركي العملاق في بيان: "نشعر بصدمة وحزن بالغ لفقدان زميلتنا على نحو مأساوي. كانت زميلة عمل تحظى بالتقدير وسنفتقدها كثيرا. نتقدم بخالص تعازينا لأسرتها وكل أحبائها".، قال زهران ممداني، رئيس بلدية ، في إفادة صحفية، إن امرأة كانت تحمل عدة سكاكين كبيرة طعنت شخصين في "تايمز سكوير" قبل أن تستخدم الشرطة سلاح صعق كهربائي.وأفادت شرطة نيويورك بأن بياسينتي أصيبت بجروح من جراء الطعن، وأعلنت السلطات وفاتها بعد ذلك.وأضافت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 68 عاما أصيب أيضا بجروح، لكن حالته مستقرة.وقتلت المشتبه بها، باميلا سيسنيروس (49 عاما)، أثناء استجابة أفراد الشرطة للواقعة.