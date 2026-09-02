حادثة مروعة.. انهيار جسر معلّق خلال حفل افتتاحه (فيديو)

وقع حادث مروع في قرية مارغاسينتا بإقليم جاوة الغربية في بعدما مال جسر معلق حديث الإنشاء بشكل مفاجئ أثناء حفل افتتاحه ما أدى إلى سقوط عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.



وبينت لقطات متداولة لحظة بدء بالتمايل قبل أن ينفصل أحد كابلات التعليق، بينما كان نحو 50 شخصًا يعبرونه في الوقت نفسه، رغم أن التعليمات كانت تحدد عدد المسموح لهم بالعبور بثلاثة أشخاص فقط.

New bridge collapses during opening ceremony as dozens plunge 65ft pic.twitter.com/sccpUrBVGm — The Sun (@TheSun) September 1, 2026 Advertisement

وبحسب صحيفة "ذا صن"، أثار الحادث حالة من الذعر بين الموجودين، إذ سقط عدد من الأشخاص من ارتفاع يقارب 20 مترًا، بينما تشبث آخرون بجانب الجسر في محاولة للنجاة.



وأكدت السلطات عدم تسجيل وفيات جراء الحادث، فيما أصيب عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، من بينهم مسؤول في إدارة الأشغال العامة عانى من سحجات.



من جانبها، أوضحت الإندونيسي أن الجسر لم ينهَر بالكامل، مشيرة إلى أن كابل التعليق في الجانب الأيسر انفصل عن نقطة تثبيته الرئيسة، بينما ظل الهيكل الأساسي قائمًا.



وأرجع مسؤولون الحادث إلى تجاوز العدد المسموح به من الأشخاص على الجسر، مؤكدين أن السكان كانوا قد تلقوا تحذيرات بشأن قيود الاستخدام، لكن الحماسة خلال أدى إلى عدم الالتزام بها.



ويبلغ طول الجسر نحو 60 مترًا، ويُستخدم للربط بين عدد من القرى، ويعتمد عليه السكان للوصول إلى المدارس والمرافق الصحية وأماكن العمل.(إرم نيوز)