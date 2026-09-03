اختراع فاشل تحوّل إلى أشهر ورقة لاصقة في العالم

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ففي عام 1968، كان سيلفر، العالم في شركة "3M"، يحاول تطوير مادة لاصقة شديدة القوة. لكن النتيجة جاءت بعكس ما أراد: غراء ضعيف وحساس للضغط، يلتصق بالأسطح بسهولة، ثم يُزال من دون أن يترك أثراً. وكان يمكن استخدامه أكثر من مرة.في البداية، لم يكن الاختراع مفهوماً. فالعالم الذي صنع هذا الغراء الغريب لم يجد له استخداماً عملياً واضحاً، لكنه لم يتوقف عن عرضه على زملائه داخل الشركة. وبسبب إصراره، أصبح يُعرف بينهم باسم "Mr. Persistent"، أي الرجل الذي لا يستسلم.التحول الحقيقي جاء عام 1974، عندما تذكّر زميله آرت فراي هذا الغراء أثناء معاناته مع العلامات الورقية التي كان يضعها داخل كتاب التراتيل، إذ كانت تسقط باستمرار. عندها خطرت له الفكرة: استُخدم غراء سيلفر لصنع علامة ورقية تلتصق بالصفحات من دون أن تمزقها؟بدأ فراي وسيلفر التجربة على قطع صغيرة من الورق. وسرعان ما اكتشفا أن الفكرة لا تصلح كعلامة للكتب فقط، بل يمكن استخدامها لترك رسائل وملاحظات قصيرة يمكن لصقها ونزعها بسهولة.اختُبرت النسخة الأولى داخل شركة "3M"، حيث بدأ الموظفون يستخدمون الأوراق اللاصقة بسرعة. لكن عندما طرحت الشركة المنتج في عدد من المدن الأميركية عام 1977 تحت اسم "Press ‘n Peel"، كانت المبيعات مخيبة. فالكثير من الناس لم يفهموا لماذا يحتاجون إلى أوراق صغيرة لاصقة.عندها غيّرت الشركة استراتيجيتها. بدلاً من انتظار الزبائن، بدأت بتوزيع عينات مجانية كي يجرب الناس المنتج بأنفسهم. وكانت حملة كبيرة في مدينة بويزي بولاية أيداهو، عُرفت باسم "Boise Blitz"، نقطة التحول. فمعظم من جرّبوا الأوراق قالوا إنهم مستعدون لشرائها.وفي عام 1980، أُطلقت أوراق "Post-it Notes" في أنحاء باسمها المعروف اليوم، وسرعان ما تحولت إلى منتج واسع الانتشار.أما اللون الأصفر الشهير، فلم يكن نتيجة قرار تسويقي معقد، بل جاء من ورق أصفر كان متوافراً في المختبر. ومع مرور السنوات، توسعت المجموعة لتشمل أحجاماً وألواناً وتصاميم مختلفة.هكذا تحوّل غراء فاشل إلى واحد من أكثر المنتجات المكتبية شهرة في العالم، في قصة تُثبت أن بعض الاختراعات لا تولد من النجاح المباشر، بل من خطأ صغير وجد من يؤمن به حتى النهاية. (news18)