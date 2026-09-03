وفاة طفلين شقيقين بعد تناولهما دواء جدتهما بالخطأ!

لقي طفلان شقيقان، يبلغان من العمر 3 و5 سنوات، مصرعهما اليوم الخميس، في قرية " بلي" التابعة لمركز بنها بمحافظة في مصر، إثر تناولهما عقارًا طبيًا عن طريق الخطأ.

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وأظهرت التحريات الأولية أن الدواء يعود إلى جدتهما، وأن الطفلين تناولاه بالخطأ، ما أدى إلى إصابتهما بإعياء شديد قبل تدهور حالتهما الصحية ووفاتهما متأثرين بالمضاعفات الناتجة عن تناوله.

وانتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث، فيما قررت جهات التحقيق انتداب لتوقيع الصفة التشريحية على جثماني الطفلين، وتحديد سبب الوفاة، إلى جانب استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسادت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية عقب وفاة الطفلين، وسط تفاعل واسع مع الواقعة على .

وتشير مصادر طبية إلى أن تناول الأطفال للأدوية بالخطأ قد يؤدي إلى حالات تسمم خطيرة، إذ يمكن لبعض العقاقير أن تؤثر سريعًا في وظائف الجسم الحيوية، مسببة فشلًا تنفسيًا أو توقف القلب، إضافة إلى الغيبوبة والتشنجات وانخفاض سكر أو الفشل الحاد في الكبد والكلى.