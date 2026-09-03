بقضايا ابتزاز وتشهير... اعتقال "زيد المحارب"!

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أعلنت المخابرات العراقية، اليوم الخميس، اعتقال زيد إبراهيم علي، المعروف باسم "زيد المحارب"، في سوريا، على خلفية قضايا تتعلق بالابتزاز والتشهير.
وأوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن عملية الاعتقال تمت داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع السلطات الأمنية هناك، من دون الكشف عن تفاصيل العملية أو كيفية تنفيذها.
وأشار إلى أن "زيد المحارب" كان مطلوبًا للقضاء العراقي على خلفية عدد من قضايا الابتزاز والتشهير، لافتًا إلى صدور عدة مذكرات قبض قضائية بحقه.
وبحسب البيان، جرى نقل المتهم من سوريا إلى العراق عقب توقيفه، وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.