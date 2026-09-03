بقضايا ابتزاز وتشهير... اعتقال "زيد المحارب"!

أعلنت المخابرات ، اليوم الخميس، اعتقال زيد ، المعروف باسم "زيد المحارب"، في ، على خلفية قضايا تتعلق بالابتزاز والتشهير.





وأوضح الجهاز، في بيان نقلته "واع"، أن عملية الاعتقال تمت داخل الأراضي بالتنسيق مع هناك، من دون تفاصيل العملية أو كيفية تنفيذها.

وأشار إلى أن "زيد المحارب" كان مطلوبًا للقضاء على خلفية عدد من قضايا الابتزاز والتشهير، لافتًا إلى صدور عدة مذكرات قبض قضائية بحقه.





وبحسب البيان، جرى نقل المتهم من سوريا إلى عقب توقيفه، وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.