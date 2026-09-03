تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

بقضايا ابتزاز وتشهير... اعتقال "زيد المحارب"!

Lebanon 24
03-09-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بقضايا ابتزاز وتشهير... اعتقال زيد المحارب!
بقضايا ابتزاز وتشهير... اعتقال زيد المحارب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
Advertisement

أعلنت المخابرات العراقية، اليوم الخميس، اعتقال زيد إبراهيم علي، المعروف باسم "زيد المحارب"، في سوريا، على خلفية قضايا تتعلق بالابتزاز والتشهير.

وأوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن عملية الاعتقال تمت داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع السلطات الأمنية هناك، من دون الكشف عن تفاصيل العملية أو كيفية تنفيذها.

وأشار إلى أن "زيد المحارب" كان مطلوبًا للقضاء العراقي على خلفية عدد من قضايا الابتزاز والتشهير، لافتًا إلى صدور عدة مذكرات قبض قضائية بحقه.

وبحسب البيان، جرى نقل المتهم من سوريا إلى العراق عقب توقيفه، وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

 
مواضيع ذات صلة
"مجلس عكار للمحاربين القدامى" يلوح بالتحرك للمطالبة بحقوق المتقاعدين
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تنسيق أمني لبناني-سوري أساسه ضبط الحدود ومحاربة "داعش"
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: لماذا يُعد إرسال القوات السورية لمحاربة "حزب الله" فكرة خطيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل السجن.. زعيم عصابة يدير عمليات ابتزاز وهجمات عبر "واتساب"
lebanon 24
Lebanon24
04/09/2026 05:40:23 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

وكالة الأنباء العراقية

السلطات الأمنية

وكالة الأنباء

إبراهيم علي

العراقية

الكشف عن

السورية

العراقي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-09-03
Lebanon24
10:19 | 2026-09-03
Lebanon24
09:03 | 2026-09-03
Lebanon24
07:00 | 2026-09-03
Lebanon24
04:38 | 2026-09-03
Lebanon24
02:49 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24