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منوعات

دب يدخل منزلاً ويقتل رجلاً في نيو مكسيكو

Lebanon 24
04-09-2026 | 01:50
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دب يدخل منزلاً ويقتل رجلاً في نيو مكسيكو
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قُتل رجل في ولاية نيو مكسيكو الأميركية بعدما هاجمه دب داخل منزله، في حادثة مأساوية قالت سلطات نافاهو إنها وقعت الشهر الماضي، وسط ازدياد بلاغات مشاهدة الدببة في المنطقة.

وبحسب مجلة "People"، تعرض بنجامين هالونا، البالغ 67 عاماً، للهجوم في 20 آب في منطقة كريستال بولاية نيو مكسيكو. وقالت إدارة الأسماك والحياة البرية إن الرجل توفي متأثراً بالإصابات التي لحقت به خلال الهجوم.
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وكان هالونا قد فقد زوجته مؤخراً، كما كان يعاني مشكلات صحية حدّت كثيراً من قدرته على الحركة، بحسب ما قالت شقيقته غلوريا هالونا وابنة شقيقته سامانثا فانديفر لصحيفة "The Guardian". وأوضحت العائلة أنه كان يستخدم مشاية وكرسياً متحركاً خلال تعافيه من نوبة صحية شديدة.

وقالت شقيقته: "كان شخصاً قوياً جداً. ورغم أنه لم يكن يملك الكثير، كان سعيداً".

وفي يوم الحادثة، كان هالونا في المنزل، بينما توجه ربيبه كايسي إلى مكتب البريد. وعندما عاد، وجد باب المنزل مفتوحاً ودباً في الداخل. وسارع إلى إغلاق باب غرفته وتحصينه بخزانة وأغراض ثقيلة، ثم اختبأ في مساحة صغيرة داخل الخزانة واتصل بالطوارئ عبر هاتفه.

كما تواصل، وفق العائلة، مع غلوريا وسامانثا، اللتين توجهتا إلى المنزل. وعند وصولهما، شاهدتا الدب خارج المنزل. وقالت سامانثا إنها ضغطت على بوق السيارة بناء على طلب والدتها، ما دفع الحيوان إلى الفرار.

وأطلق عناصر الأمن النار على الدب وأصابوه، لكنه فرّ إلى منطقة حرجية قريبة قبل أن تعثر عليه السلطات لاحقاً وتقتله، وفق إدارة الأسماك والحياة البرية.

لكن هالونا كان قد فارق الحياة. وقالت العائلة إنها دخلت المنزل بعد ذلك ووجدت مشهداً "مروعاً".

وعبّرت شرطة نافاهو وإدارة الحياة البرية عن تعازيهما لعائلة هالونا، الذي ترك خلفه شقيقين، و4 أبناء، و5 أبناء من زوجته، و15 حفيداً، وحفيداً واحداً من الجيل الرابع.

 
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