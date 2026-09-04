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خططوا لرحلة بالذكاء الاصطناعي.. وهذا ما حصل معهم!

Lebanon 24
04-09-2026 | 04:00
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تحولت رحلة تسلق إلى جبل شاستا في كاليفورنيا إلى عملية إنقاذ، بعدما علق 3 شبان على الجبل إثر اعتمادهم بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في التخطيط للمسار وما يجب حمله معهم.
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وبحسب مجلة "People"، قالت شرطة مقاطعة سيسكيو إن الشبان الثلاثة أقاموا مخيمهم على ارتفاع نحو 8400 قدم يوم السبت 29 آب، ثم انطلقوا عند الثالثة فجراً في اليوم التالي باتجاه قمة جبل شاستا، حاملين حقائب خفيفة فقط.

لكن الرحلة خرجت سريعاً عن التقديرات. فقد وصل المتسلقون إلى القمة عند السابعة مساءً، أي بعد ساعات طويلة من موعد العودة الموصى به، وهو الظهر. ومع حلول الظلام، بدأوا النزول، لكنهم فقدوا طريقهم بعد نحو ساعة واتصلوا بالشرطة لطلب الإرشادات.

وقالت السلطات إن المجموعة انحرفت عن المسار ودخلت منطقة "Mud Creek Canyon"، وهي منطقة أكثر خطورة. وفي وقت لاحق، سقط أحد المتسلقين وأصيب في ركبته، ما أجبرهم على التوقف والمبيت مؤقتاً في المكان إلى أن وصل إليهم حراس التسلق التابعون لخدمة الغابات الأميركية في صباح اليوم التالي.

وقُدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ثم استُدعيت وحدة البحث والإنقاذ في شرطة المقاطعة للمساعدة. وفي النهاية، عاد المتسلقون وعناصر الإنقاذ إلى بداية المسار بسلام.

لاحقاً، علمت السلطات من الشبان، الذين لم تُكشف هوياتهم، أنهم اعتمدوا بشكل كبير على تطبيق الذكاء الاصطناعي "Gemini" من غوغل للحصول على معلومات عن الطريق والمعدات والطعام والمياه اللازمة للرحلة.

واعتبرت شرطة المقاطعة أن ذلك كان "خطأ حاسماً"، لأن التطبيق، بحسب بيانها، نصحهم بحمل كميات أقل بكثير من الطعام والماء مما تحتاجه المجموعة، خصوصاً بعدما تحولت الرحلة التي كان يفترض أن تستغرق 8 ساعات إلى تجربة امتدت أكثر من يوم.

ونصحت السلطات المتسلقين بالتواصل مسبقاً مع محطة حراس جبل شاستا التابعة لخدمة الغابات للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الاعتماد فقط على الذكاء الاصطناعي في التخطيط للرحلات الجبلية. كما دعت إلى عدم الاكتفاء بالهاتف أو أجهزة الملاحة، والتحقق دورياً من البقاء على المسار الصحيح.

وحذرت شرطة المقاطعة من أن الحوادث الخطيرة والوفيات تقع على طريق "Clear Creek" عندما يضيع المتسلقون وينتقلون إلى مناطق أكثر وعورة، مثل مجرى "Mud Creek".

ويبلغ ارتفاع جبل شاستا أكثر من 14 ألف قدم، وهو بركان طبقي لم يثر منذ نحو 3200 عام. لكن الحادثة الأخيرة أظهرت أن الخطر هناك لا يأتي من البركان فقط، بل من قرار بسيط: الوثوق بخطة رقمية من دون مراجعة أصحاب الخبرة على الأرض.
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