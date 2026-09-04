لترويج العملة المزورة.. شخص يستغل طفلاً ويحوّل منزله إلى مطبعة

كشفت الجزائرية تفاصيل جريمة شملت تزوير وطباعة أوراق نقدية وترويجها، إلى جانب استغلال طفل في هذه العمليات.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني في ولاية عين تموشنت مشتبهاً فيه، بعد ضبطه متورطاً في تحويل منزله إلى مركز لطباعة العملة الوطنية المزورة، واستغلال طفل لترويجها.

وخلال عملية أمنية وُصفت بالنوعية، ضبطت عناصر الدرك أجهزة إلكترونية متطورة وآلات تُستخدم في تزوير الأوراق النقدية، إضافة إلى كميات كبيرة من الأموال المزورة كانت جاهزة للترويج في السوق المحلية.

Advertisement

ويفرض القانون عقوبات مشددة على جرائم تزوير العملة الوطنية، قد تصل إلى السجن المؤبد، فيما تزداد صرامة عند ارتباط الجريمة باستغلال الأطفال.

ورغم ذلك، طالب ناشطون جزائريون بتشديد العقوبات للحد من تداول الأموال المزورة وما يترتب عليها من تداعيات.