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متفرقات

لترويج العملة المزورة.. شخص يستغل طفلاً ويحوّل منزله إلى مطبعة

Lebanon 24
04-09-2026 | 15:30
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لترويج العملة المزورة.. شخص يستغل طفلاً ويحوّل منزله إلى مطبعة
لترويج العملة المزورة.. شخص يستغل طفلاً ويحوّل منزله إلى مطبعة photos 0
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كشفت السلطات الأمنية الجزائرية تفاصيل جريمة شملت تزوير وطباعة أوراق نقدية وترويجها، إلى جانب استغلال طفل في هذه العمليات.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني في ولاية عين تموشنت مشتبهاً فيه، بعد ضبطه متورطاً في تحويل منزله إلى مركز لطباعة العملة الوطنية المزورة، واستغلال طفل لترويجها.

وخلال عملية أمنية وُصفت بالنوعية، ضبطت عناصر الدرك أجهزة إلكترونية متطورة وآلات تُستخدم في تزوير الأوراق النقدية، إضافة إلى كميات كبيرة من الأموال المزورة كانت جاهزة للترويج في السوق المحلية.

 
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ويفرض القانون الجزائري عقوبات مشددة على جرائم تزوير العملة الوطنية، قد تصل إلى السجن المؤبد، فيما تزداد العقوبات صرامة عند ارتباط الجريمة باستغلال الأطفال.

ورغم ذلك، طالب ناشطون جزائريون بتشديد العقوبات للحد من تداول الأموال المزورة وما يترتب عليها من تداعيات.

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