خلال اللهو على ألعاب هوائية.. هذا ما حصل مع طفلين

نُقل 5 أطفال إلى المستشفى في ، السبت 5 أيلول، بعد حادثتين منفصلتين تسببت فيهما رياح قوية أثرت على قلاع هوائية مخصصة للعب الأطفال.

وبحسب مجلة "People"، نقلاً عن وسائل إعلام محلية، وقع الحادث الأول خلال حفلة عيد ميلاد للأطفال داخل منزل في منطقة "Mount Duneed"، جيلونغ في ولاية فيكتوريا، عند نحو الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأكدت شرطة فيكتوريا أن طفلين قُذفا من القلعة الهوائية، ونُقلا إلى المستشفى. وقال متحدث باسم الشرطة إن عدداً كبيراً من الأطفال كانوا يلعبون على القلعة في الوقت نفسه، لكنهم لم يتعرضوا لإصابات.

وأفادت هيئة الإسعاف في فيكتوريا بأن سيارة إسعاف للعناية المركزة المتنقلة ومسعفين متخصصين أُرسلوا إلى المكان، قبل نقل الطفلين إلى مستشفى جامعة جيلونغ.

وبحسب الإسعاف، أصيب الطفلان، وهما صبي وفتاة، بجروح في الجزء العلوي من الجسم، لكن حالتهما كانت مستقرة داخل المستشفى.

وفي اليوم نفسه، وقع حادث مشابه في منطقة "Banksia" بولاية نيو ساوث ويلز، حيث رفعت الرياح القوية قلعة هوائية أخرى في الهواء، وفق ما نقلت "9 News" عن إسعاف الولاية.

وقالت إميلي كوتمان، من إسعاف نيو ساوث ويلز، إن فرق الإسعاف وجدت عند وصولها 5 مصابين، بينهم 3 أطفال. وبحسب التقارير، أصيب طفلان يبلغان 4 سنوات بجروح طفيفة في الرأس، كما أصيب طفل رضيع يبلغ 18 شهراً.

وتلقى الأطفال العلاج في المكان، ثم نُقلوا إلى مستشفى سيدني للأطفال، وكانت حالتهم مستقرة.

وجاءت الحادثتان بعدما حذر مكتب الأرصاد الجوية من هبات رياح تتجاوز سرعتها 55 ميلاً في الساعة، مع توقع عواصف رعدية في مناطق وشمال شرق فيكتوريا.

ونصحت السلطات السكان، في حال وجودهم في الخارج، بالانتقال إلى مكان آمن داخل المباني، والابتعاد عن الأشجار والمصارف ومجاري المياه.