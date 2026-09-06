في عمر 102 سنة ومن دون أي مساعدة.. كندية تحقق أمنية مؤجلة (فيديو)

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احتفلت الكندية ريتا جورجيف بعيد ميلادها الـ102 بطريقة غير مألوفة، بعدما حققت أمنية كانت تنتظرها منذ عامين: السير على جسر "Gordie Howe International Bridge" الذي يربط مدينة الكندية بمدينة الأميركية.وبحسب مجلة "People"، نقلاً عن " "، فإن جورجيف، المقيمة طوال حياتها في حي "Sandwich Town" في ويندسور، أتمت عامها الـ102 في 28 آب، قبل أن تعبر الجديد في 1 أيلول بمساعدة أصدقائها الذين نظموا هذه التجربة لها.وكانت ريتا ترغب في القيام بهذه الخطوة عند بلوغها ، لكن افتتاح الجسر تأجل. وقالت: "كنت أريد فعل ذلك عندما كنت في المئة، واضطررت إلى الانتظار سنتين". وعندما سُئلت عما إذا كانت التجربة تستحق الانتظار، أجابت ببساطة: "بالتأكيد".وخلال السير، حاول أصدقاؤها الاطمئنان إليها أكثر من مرة، لكنها أصرت على التقدم وحدها. وقالت صديقتها غايل بوندي إن ريتا كانت "مذهلة"، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد المساعدة، بل فقط أن يكون الآخرون خلفها في حال احتاجت إليهم.