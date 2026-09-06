في عمر 102 سنة ومن دون أي مساعدة.. كندية تحقق أمنية مؤجلة (فيديو)

احتفلت الكندية ريتا جورجيف بعيد ميلادها الـ102 بطريقة غير مألوفة، بعدما حققت أمنية كانت تنتظرها منذ عامين: السير على جسر "Gordie Howe International Bridge" الذي يربط مدينة ويندسور
الكندية بمدينة ديترويت
الأميركية.
وبحسب مجلة "People"، نقلاً عن "ctv news
"، فإن جورجيف، المقيمة طوال حياتها في حي "Sandwich Town" في ويندسور، أتمت عامها الـ102 في 28 آب، قبل أن تعبر الجسر
الجديد في 1 أيلول بمساعدة أصدقائها الذين نظموا هذه التجربة لها.
وكانت ريتا ترغب في القيام بهذه الخطوة عند بلوغها 100 عام
، لكن افتتاح الجسر تأجل. وقالت: "كنت أريد فعل ذلك عندما كنت في المئة، واضطررت إلى الانتظار سنتين". وعندما سُئلت عما إذا كانت التجربة تستحق الانتظار، أجابت ببساطة: "بالتأكيد".
وخلال السير، حاول أصدقاؤها الاطمئنان إليها أكثر من مرة، لكنها أصرت على التقدم وحدها. وقالت صديقتها غايل بوندي إن ريتا كانت "مذهلة"، مشيرة إلى أنها لم تكن تريد المساعدة، بل فقط أن يكون الآخرون خلفها في حال احتاجت إليهم.
وقادت جورجيف المجموعة في جزء كبير من الطريق، فيما توقف مارة لتهنئتها بعيد ميلادها والتقاط الصور معها والإشادة بإصرارها. وقالت إحدى المشاركات، جاكي كريغ، إن ريتا تشكل مصدر إلهام، مضيفة أنها في السبعين وتتمنى أن تتمكن من فعل الأمر نفسه بعد 32 عاماً.
وللجسر معنى خاص في حياة ريتا، فهي عاصرت تغيرات كبيرة على الواجهة المائية بين ويندسور وديترويت. وتذكرت أنها كانت في السابعة من عمرها عندما تجمعت الحشود حول جسر "Ambassador Bridge"، الذي افتتح عام 1929 ويربط أيضاً بين المدينتين.
ولم تكن التجربة مجرد عبور رمزي بالنسبة إليها. فقد عبّرت عن إعجابها بالجسر الجديد، ووصفته بأنه "إنجاز هندسي جيد"، كما قالت إنها تقدر الحركة التي أعادها إلى المنطقة، خصوصاً في حيها القديم.
وعندما سُئلت عما تريده في عيد ميلادها الـ103، جاء جوابها أبسط من كل شيء: "أن أصل إلى عيد ميلادي فعلاً"، قالتها ضاحكة.