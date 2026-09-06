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متفرقات

مبنى من 5 طوابق ينهار.. عشرات الطلاب عالقون تحت الأنقاض

Lebanon 24
06-09-2026 | 16:15
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مبنى من 5 طوابق ينهار.. عشرات الطلاب عالقون تحت الأنقاض
مبنى من 5 طوابق ينهار.. عشرات الطلاب عالقون تحت الأنقاض photos 0
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تسابق فرق الإنقاذ الزمن لتحرير أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت أنقاض مبنى سكني انهار في العاصمة الهندية دلهي، وسط مخاوف من وجود عشرات الطلاب داخله.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شهود عيان، بأن ما يصل إلى 50 شخصاً كانوا داخل المبنى المؤلف من خمسة طوابق في حي ساتيا نيكيتان جنوب غربي دلهي، عندما انهار نحو الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي، الأحد.

وبحسب قناة "NDTV"، نقلاً عن الشرطة المحلية، لقي شخص واحد على الأقل حتفه، فيما أُصيب شخصان آخران بجروح خطرة، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ستة أشخاص حتى الآن.

وكانت أعمال بناء جارية في قبو المبنى، الذي يحمل اسم "Hostel Daze"، ويقع على مسافة قصيرة من حرم جامعة دلهي. ويُعتقد أن عدداً كبيراً من الطلاب المقيمين فيه كانوا داخل غرفهم لحظة الانهيار، في ظل عدم وجود دروس يوم الأحد.

وقال عضو في الجمعية التشريعية، كان موجوداً في موقع الحادث، إن بعض الطلاب العالقين تحت الأنقاض كانوا يجرون اتصالات هاتفية.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأن مبنى آخر مجاور للنُزل انهار أيضاً، فيما قالت رئيسة وزراء دلهي، ريكا غوبتا، إن المبنى أُخلي "كتدبير احترازي"، مؤكدة أن "كل جهد ممكن يُبذل لإنقاذ العالقين بأمان".

وقالت شرطة دلهي إن عمر المبنى يتراوح بين 40 و50 عاماً.

ونقلت وكالة أنباء هندية عن صاحب متجر قريب من الموقع قوله إن المبنى كان خاضعاً لعقد إيجار لمدة 100 عام، وإن المستأجر أجرى أعمال حفر في القبو بهدف زيادة دخله.

وأضاف أن الجزء العلوي من المبنى خضع لأعمال تدعيم، لكن الأعمدة السفلية كانت ضعيفة، مشيراً إلى أن عمال البناء كانوا من بين الأشخاص الذين دُفنوا تحت الأنقاض.

ودعت نقابة الطلاب الوطنية الهندية الحكومة إلى التحقيق في أسباب الانهيار ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، مؤكدة أنه "لن يُسمح بأي حال من الأحوال بالتعامل بإهمال مع سلامة الطلاب وعامة الناس".

وتبحث الشرطة عن مالك المبنى، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إنديا".

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