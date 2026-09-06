بعد العثور عليه تائهًا.. إنقاذ فيل رضيع (صورة)

أنقذ فريق من الحراس والخبراء في نيجيريا فيلًا رضيعًا يتيمًا، في خطوة وُصفت بالنادرة في تاريخ جهود حماية الحياة البرية بالبلاد، بعدما نجح في الحفاظ على حياة "أغبايبور"، ليصبح أول فيل غابات يتيم يتم إنقاذه بنجاح في نيجيريا.
وبحسب "ناشونال جيوغرافيك"، عثر حراس محمية "أوكومو" على الفيل البالغ 8 أشهر وحيدًا وتائهًا قرب إحدى المزارع، وسط ترجيحات بانفصاله عن قطيعه نتيجة أصوات صيادي اللحوم البرية.
وبعد عمليات بحث داخل الغابات المطيرة لم تسفر عن العثور على القطيع، قرر الحراس نقل الصغير إلى الرعاية البشرية، بعدما بات بقاؤه وحيدًا يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.
وتولت مؤسسة "ANI"، بالتعاون مع هيئة المحميات الوطنية النيجيرية
وخبراء دوليين، رعايته، لكن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الأولى، إذ عانى انخفاضًا حادًا في سكر الدم
ودخل في حالة من الصدمة والإجهاد.
ومع تلقيه علاجًا مكثفًا على مدار الساعة، شمل السوائل والمغذيات عبر الوريد والتدفئة والرعاية المستمرة، بدأ الفيل يستعيد عافيته ونشاطه تدريجيًا.
واختير له اسم "أغبايبور"، الذي يعني "الشجاع" أو "الناجي" بلغة إيجاو المحلية، في إشارة إلى مقاومته الظروف الصعبة.
ويحظى الفيل حاليًا برعاية متخصصة تضمن له طفولة آمنة، في إنجاز مهم لحماية فيلة الغابات الأفريقية
في نيجيريا، التي لا يتجاوز عددها نحو 400 فيل.