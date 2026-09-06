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برجك اليوم

Lebanon 24
06-09-2026 | 23:00
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الحمل
يبدأ الحمل يومه برغبة قوية في إنجاز الكثير من المهام، لكن الأفضل أن يركز على الأولويات حتى لا يتشتت. مهنيًا، قد تظهر أمامه فرصة لإثبات قدراته أو الحصول على دعم من شخص مؤثر.
الثور
يحمل اليوم للثور مؤشرات إيجابية، خصوصًا في العمل والمشروعات التي تحتاج إلى صبر وتنظيم. وقد يبدأ في رؤية نتائج جهود بذلها خلال الفترة الماضية.
الجوزاء
قد يجد الجوزاء نفسه أمام أكثر من خيار مهني، ما يجعله بحاجة إلى التفكير جيدًا قبل اختيار الطريق المناسب. التواصل مع الآخرين سيكون عاملًا مهمًا في نجاحه.
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السرطان
يتمتع السرطان بطاقة تساعده على استعادة ثقته بنفسه وإنجاز مهمة مهمة كان يؤجلها. وقد يحصل على تقدير أو دعم من المحيطين به في العمل.
الأسد
قد يكون الإثنين يومًا مناسبًا للأسد للظهور وإثبات قدراته، خصوصًا في محيط العمل. وربما يحصل على فرصة لتولي مسؤولية جديدة أو طرح فكرة تلقى قبولًا.
العذراء
يجد العذراء نفسه أكثر تركيزًا وقدرة على تنظيم تفاصيل حياته. مهنيًا، يمكن أن ينجح في إنهاء عمل معقد أو الحصول على نتيجة كان ينتظرها.
الميزان
يحمل اليوم للميزان فرصًا جيدة عبر العلاقات والتواصل. وقد يكون لقاء أو حديث مع شخص جديد بداية لفرصة مهنية مهمة خلال الفترة المقبلة.
العقرب
يحتاج العقرب اليوم إلى الاعتماد على حدسه، لكن دون تجاهل الحقائق. مهنيًا، قد يكتشف طريقة جديدة لحل مشكلة كانت تعرقل تقدمه.
القوس
يبدأ القوس الأسبوع بطاقة متجددة ورغبة في التغيير. وقد يجد فرصة مرتبطة بالسفر أو التعلم أو العمل على مشروع مختلف.
الجدي
يركز الجدي على المسؤوليات والمهام العملية، وقد ينجح في وضع حد لفوضى كانت تؤثر على إنتاجيته. هناك فرصة لإثبات الجدية والكفاءة أمام المسؤولين.
الدلو
قد يحمل اليوم للدلو فكرة جديدة تغير طريقة تعامله مع العمل أو المال. وربما يحصل على فرصة لم يكن يتوقعها من شخص أو جهة بعيدة عن حساباته.
الحوت
يحتاج الحوت إلى بداية هادئة لليوم، خصوصًا إذا كانت هناك أمور كثيرة تشغل تفكيره. مهنيًا، يساعده التركيز على التفاصيل في تجنب خطأ كان يمكن أن يؤثر على عمله.
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