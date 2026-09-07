في هذا البلد... بركان يعطّل 2300 رحلة ويغلق 7 مطارات!

تسبب ثوران أناك كراكاتو في بإغلاق 7 مطارات، من بينها مطاران في محيط العاصمة جاكرتا، بعدما غطى الرماد البركاني مناطق واسعة وأثر على .

وأعلنت أن أكثر من 270 ألف مسافر تأثروا جراء اضطراب الرحلات، التي شملت نحو 2300 رحلة بين إلغاء وتأخير وتحويل لمساراتها.

ومنذ ليل الجمعة، تصاعد الرماد من البركان الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، ووصل إلى جاكرتا والمناطق المحيطة بها. وأكدت السلطات أن إغلاق المطارات جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وأفادت الوزارة بأن مطار جاكرتا سيبقى مغلقًا حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، إلى جانب 6 مطارات أخرى، فيما استؤنفت الرحلات في أحد مطارات جنوب سومطرة.

وحذر وزير النقل دودي بورواجاندي من صعوبة تحديد موعد عودة حركة الطيران إلى طبيعتها، في ظل تغير الظروف الجوية.

وفي السياق، سجلت السلطات البركانية ثورانًا جديدًا مساء الأحد، مشيرة إلى أن فرص تكرار النشاط البركاني لا تزال مرتفعة. وبلغ ارتفاع أعمدة الرماد نحو 6 آلاف متر باتجاه جاوة، فيما ارتفعت إلى 15 ألف متر باتجاه سومطرة وأجزاء من إقليم بانتين.

ومع انتشار الرماد، دعت السلطات السكان إلى استخدام الكمامات عند الخروج، كما لجأت مدارس في جاكرتا ولامبونغ إلى التعليم عن بعد.

ويُعد أناك كراكاتو من بين نحو 130 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، الدولة الواقعة ضمن "حلقة النار" في . ويعود ظهور البركان إلى موقع كراكاتو القديم الذي شهد ثورانًا كارثيًا عام 1883، أعقبه تسونامي أودى بحياة أكثر من 36 ألف شخص.

وفي عام 2018، تسبب ثوران أناك كراكاتو مجددًا في موجات تسونامي، أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص.