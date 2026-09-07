جريمة مروعة.. شاب يقتل والده بعدة طعنات

شهدت منطقة الواوية في قضاء الطارمية شمال جريمة قتل مروّعة، بعدما أقدم شاب على طعن والده بسكين عدة مرات داخل منزله، ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصاباته.

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وبحسب مصدر أمني نقلت عنه وكالة " "، فرّ الشاب من المكان عقب ارتكاب الجريمة، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من القبض عليه بعد ساعات قليلة.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم يعاني من اضطرابات عقلية، لافتاً إلى أن جثة الضحية عُثر عليها داخل المنزل وعليها آثار طعنات عدة.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تسجيل بين الحين والآخر حوادث قتل داخل الأسر، لأسباب ودوافع مختلفة، في ظل غياب إحصاءات رسمية شاملة حول معدلات جرائم القتل السنوية.

وفي الماضي، شهدت بغداد جريمة عائلية أخرى، بعدما انتهى خلاف بين أب وابنه حول الإرث بإطلاق الأب النار من بندقيته على نجله، ما أدى إلى مقتله.