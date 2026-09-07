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متفرقات

كان يستعد لزفافه.. شاب يقتل شقيقه في جريمة مروعة

Lebanon 24
07-09-2026 | 10:04
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كان يستعد لزفافه.. شاب يقتل شقيقه في جريمة مروعة
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شهدت مدينة العريش في شمال سيناء جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب يعاني من اضطراب نفسي على طعن شقيقه بسكين، ما أدى إلى وفاته إثر إصابته في الصدر، قبل أن يطعن والده أثناء محاولته التدخل لفض الشجار.

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وبحسب التحريات الأولية، نشبت مشادة داخل منزل الأسرة، تطورت بشكل مفاجئ، ليستولي المتهم على سكين من المطبخ ويسدد طعنة إلى شقيقه البالغ 26 عاماً، أصابته في الصدر وتسببت في وفاته.

وحاول الأب، البالغ 58 عاماً، إنقاذ نجله والتدخل لوقف الاعتداء، إلا أن المتهم طعنه في منطقة البطن، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحررت محضراً بالواقعة، قبل إحالته إلى جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها ووجهت إليه اتهامات بالقتل والشروع في القتل.

ووفق روايات الأهالي، كان الشاب القتيل يستعد للزواج خلال الفترة المقبلة، بعدما جهزت الأسرة مسكن الزوجية، إلا أن الاستعدادات للفرح تحولت إلى مأتم.

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