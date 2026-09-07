غريزمان يلفت الأنظار بغطاء غريب للرأس.. ما القصة؟

شهد الموسم الأول لأنطوان غريزمان في الدوري الأميركي موقفًا لافتًا، بعدما قاد أورلاندو سيتي للفوز على سان دييغو إف سي بهدف دون رد، في مباراة سجل خلالها النجم الفرنسي هدف اللقاء الوحيد.

وأحرز غريزمان، البالغ 35 عامًا، هدفه في ملعب "إنتر آند كو"، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، لكن المشهد الذي أعقب الهدف سرعان ما خطف الأضواء.

فبعد دقائق، حصل اللاعبون على فترة استراحة لتبريد أجسادهم، في ظل حرارة قاربت 35 درجة مئوية ورطوبة مرتفعة في ولاية فلوريدا.



وظهر غريزمان وهو يضع مناشف محمّلة بالثلج على رأسه وحول رقبته، في محاولة للتخفيف من تأثير الأجواء الحارة.

وتداولت الجماهير عبر صور النجم الفرنسي، وسط تعليقات ساخرة على ملامح الإرهاق التي بدت عليه، ووصف بعضهم حالته بأنه "يكافح من أجل البقاء".

وتزيد الرطوبة من صعوبة تبريد الجسم، بعدما تحد من تبخر العرق، ما يجعل اللعب في هذه الظروف اختبارًا بدنيًا شاقًا، رغم فترات التوقف وشرب المياه المخصصة للتعامل مع الحرارة.

وشهدت بطولة 2026، التي أقيمت في أميركا الشمالية، إجراءات مماثلة، من بينها فترات لتبريد اللاعبين وشرب المياه خلال المباريات بسبب الظروف المناخية القاسية.

ورغم ذلك، يواصل غريزمان تقديم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى الدوري الأمريكي، بعدما سجل 5 أهداف في 8 مباريات خلال موسمه الأول، ليؤكد حضوره القوي بعد مسيرة ناجحة مع أتلتيكو وبرشلونة والمنتخب الفرنسي.

وكان هدفه الأخير حاسمًا في منح أورلاندو سيتي الفوز، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى تجربته في الملاعب .





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The Florida humidity had Antoine Griezmann fighting for his life 🇺🇸😭 pic.twitter.com/sxgISu4ekR