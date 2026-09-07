بعد عقود من النهب الاستعماري.. أكسفورد تسلم رفاتاً للهند

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أعلن متحف "بيت ريفرز" التابع لجامعة أكسفورد موافقته الرسمية على إعادة رفات 39 شخصاً من أبناء شعب "الناغا" إلى موطنهم الأصلي في ، بعد عقود على نهبها ونقلها خلال فترة الاستعمار .وجاء هذا القرار عقب موافقة على طلب الاسترداد المقدم من "منتدى المصالحة بين شعب الناغا" ومنظمات أهلية. وأكدت إدارة المتحف أن الرفات، التي جُمعت في أوائل القرن العشرين وتم إزالتها من العام عام 2020، "بقيت بعيدة عن أرضها لفترة طويلة جداً"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ للتنسيق مع ممثلي الشعب لتحديد موعد مراسم التسليم.من جانبها، رحبت هيئات شعب "الناغا" بالقرار، واعتبرت أن استعادة الرفات لا تقتصر على عودة الأجساد إلى أرضها، بل تُعد خطوة أساسية لإعادة الذكرى والكرامة والعدالة الهيكلية إلى مجتمعهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حركة دولية متصاعدة لإعادة القطع الأثرية والرفات البشرية المسلوبة من قبل المؤسسات الغربية خلال العهود الاستعمارية.