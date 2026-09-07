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متفرقات

بعد عقود من النهب الاستعماري.. أكسفورد تسلم رفاتاً للهند

Lebanon 24
07-09-2026 | 12:45
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أعلن متحف "بيت ريفرز" التابع لجامعة أكسفورد البريطانية موافقته الرسمية على إعادة رفات 39 شخصاً من أبناء شعب "الناغا" إلى موطنهم الأصلي في شمال شرق الهند، بعد عقود على نهبها ونقلها خلال فترة الاستعمار البريطاني.
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وجاء هذا القرار عقب موافقة مجلس الجامعة على طلب الاسترداد المقدم من "منتدى المصالحة بين شعب الناغا" ومنظمات أهلية. وأكدت إدارة المتحف أن الرفات، التي جُمعت في أوائل القرن العشرين وتم إزالتها من العرض العام عام 2020، "بقيت بعيدة عن أرضها لفترة طويلة جداً"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ للتنسيق مع ممثلي الشعب لتحديد موعد مراسم التسليم.

من جانبها، رحبت هيئات شعب "الناغا" بالقرار، واعتبرت أن استعادة الرفات لا تقتصر على عودة الأجساد إلى أرضها، بل تُعد خطوة أساسية لإعادة الذكرى والكرامة والعدالة الهيكلية إلى مجتمعهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حركة دولية متصاعدة لإعادة القطع الأثرية والرفات البشرية المسلوبة من قبل المؤسسات الغربية خلال العهود الاستعمارية.
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