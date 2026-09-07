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برجك اليوم

Lebanon 24
07-09-2026 | 23:00
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الحمل
قد تجد نفسك أمام مهمة جديدة تتطلب سرعة في الإنجاز، لكن من الأفضل ترتيب أولوياتك قبل البدء. عاطفياً، يمنحك الحوار الصريح فرصة لتوضيح موقفك وإنهاء سوء تفاهم مع شخص قريب.

الثور
يوم مناسب لترتيب أمورك المالية والتفكير بخطوات عملية لتحسين وضعك. على الصعيد العاطفي، قد تشعر بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والوضوح، فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك بهدوء.
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الجوزاء
تتلقى خبراً أو اتصالاً قد يغير طريقة تعاملك مع أحد الملفات المهنية. حاول الاستفادة من قدرتك على التواصل والإقناع. عاطفياً، قد تحمل لك الأجواء لقاءً ممتعاً أو بداية تعارف جديد.
السرطان
قد تشعر ببعض الضغط بسبب تراكم المسؤوليات، لكن التنظيم يساعدك على تجاوز اليوم بسهولة. في الحب، حاول ألا تسمح للحساسية الزائدة بأن تؤثر في علاقتك بالشريك.
الأسد
تتمتع بطاقة قوية تدفعك إلى التحرك وإنجاز ما أجلته سابقاً. وقد تبرز أمامك فرصة لإثبات قدراتك في العمل. أما عاطفياً، فقد يكون اليوم مناسباً لمبادرة تعيد الحماس إلى العلاقة.
العذراء
اهتمامك بالتفاصيل يساعدك على اكتشاف خطأ أو مشكلة قبل أن تتفاقم. مهنياً، ركز على الأولويات ولا تحمل نفسك أكثر من اللازم. وفي الحب، قد تحتاج إلى التخلي عن التفكير الزائد ومنح العلاقة فرصة للتطور بشكل طبيعي.
الميزان
يوم يحمل فرصاً للتعاون والتواصل مع أشخاص يمكن أن يكون لهم دور مهم في المرحلة المقبلة. عاطفياً، قد تشهد علاقتك تحسناً واضحاً، بينما قد يلفت شخص جديد انتباه العازبين.
العقرب
قد تواجه موقفاً يحتاج إلى الحزم واتخاذ قرار واضح، خاصة في المجال المهني. ثق بحدسك ولكن لا تتجاهل الحقائق. عاطفياً، قد تظهر مشاعر كانت مخفية لفترة طويلة.
القوس
تدفعك رغبتك في التغيير إلى التفكير بخطوة جديدة في حياتك المهنية أو الشخصية. حاول ألا تتخذ قرارات سريعة. أما عاطفياً، فاليوم مناسب للتقارب وقضاء وقت ممتع مع الشريك.
الجدي
قد تحصل على تقدير أو إشادة نتيجة جهد بذلته خلال الفترة الماضية. مالياً، كن حذراً في المصروفات. وفي الحب، قد تكون الصراحة أفضل وسيلة لتجاوز مسافة أو فتور بينك وبين الشريك.
الدلو
أفكار جديدة تسيطر على تفكيرك وقد تدفعك إلى البحث عن فرصة مختلفة. لا تتردد في عرض مقترحاتك في العمل. عاطفياً، يحمل اليوم احتمال حدوث تواصل مفاجئ أو تطور في علاقة قائمة.
الحوت
تحتاج إلى بعض الهدوء حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب. قد تكتشف أن تأجيل بعض الأمور كان مفيداً لك. وفي الجانب العاطفي، حاول عدم تفسير كل تصرف بطريقة سلبية، فقد يكون الحوار كفيلاً بتوضيح الصورة.
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