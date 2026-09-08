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بعد جنوحها واصطدامها بمركبات.. الكشف عن تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث طائرة "أمازون"

Lebanon 24
08-09-2026 | 01:42
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بعد جنوحها واصطدامها بمركبات.. الكشف عن تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث طائرة أمازون
بعد جنوحها واصطدامها بمركبات.. الكشف عن تفاصيل مقتل 5 أشخاص في حادث طائرة أمازون photos 0
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أعلن مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي، أن الأشخاص الذين قتلوا في حادث جنوح طائرة الشحن التابعة لشركة أمازون، كانوا جميعا موجودين في شاحنة صغيرة.

ووقع الحادث حين خرجت الطائرة عن مسارها في هبوطها في مطار ميامي الدولي في ولاية فلوريد، واصدمت بمركبات ومعدات في المطار.
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وقالت جنيفر هوميندي، رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي، الاثنين، إن الأشخاص الخمسة كانوا جميعا داخل شاحنة صغيرة تقل 7 أشخاص من شركة خدمات تنظيف، فيما اصطدمت الطا\ئرة كذلك بمركبة رياضية متعددة الاستخدامات خارج نطاق ممتلكات المطار.

وأضافت أن الطائرة النفاثة اخترقت بعد ذلك سياجا خارجيا، فصدمت سيارة رباعية الدفع كانت تسير على طريق عام واصطدمت بسياج ثان يفصل بين الموقع ومنطقة كانت تتوقف فيها سيارات أجرة ذاتية القيادة.

ولم توضح هوميندي عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات، أو أماكن وجود القتلى. ووصفت موقع حادث التحطم الذي وقع الأحد بأنه "دمار شامل".

ورفضت رئيسة مجلس سلامة النقل الوطنين مناقشة الوضع الصحية لطيارَي الطائرة،و ذكرت أن الضحايا هم فقط الأشخاص الذين كانوا داخل المركبتين اللتين تعرضتا للاصطدام.

وعثر المحققون على مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة ⁠القيادة، وقالت مدير مجلس السلامة إنهما سيُحالان إلى ‌مقر المجلس في واشنطن لفحصهما.
 
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