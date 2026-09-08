دبّ يقتحم فندقا فاخرا في روسيا!

Advertisement

في حادثة غير متوقعة، اقتحم دبّ بني منطقة تضم فندقا من فئة الخمس نجوم في الروسية، وأثناء تجواله في الممرات، أصاب رجلا سار في اتجاهه بحالة من الذعر الشديد كادت أن تودي بحياته.ووثّقت كاميرات المراقبة هذه المواجهة، وأظهرت المشاهد المتداولة دبا يسير في أحد الممرات قبل أن ينعطف خلف أحد الجدران. وبعد ذلك، دخل رجل إلى الممر نفسه من الجهة المقابلة، لكنه ما لبث أن هرول إلى الخارج بعد ثانيتين فقط، مسرعا وكأنه يفرّ من الموت.وركض الدب في اتجاه الرجل، لكنه سرعان ما توقف عن ملاحقته واتجه في طريق آخر. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث، فيما أفادت قناة "Mash" الروسية بأن الرجل المذعور كان أحد موظفي الفندق.وبحسب قناة " "، صوّر عدد من المصطافين لاحقا مشاهد للدب نفسه أثناء تجواله في الشارع، حيث أطلقوا صرخات عالية أخافته، ما دفعه إلى التراجع نحو الطريق.ويبدو أن سكان المنطقة وضيوفها ما زالوا يتجنبون الخروج في نزهات، خشية مواجهة الدب مجددا.