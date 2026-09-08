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إلغاء أكثر من 600 رحلة وتأخير عشرات الآلاف.. عطل يشل مطارات هذا البلد

Lebanon 24
08-09-2026 | 15:30
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إلغاء أكثر من 600 رحلة وتأخير عشرات الآلاف.. عطل يشل مطارات هذا البلد
إلغاء أكثر من 600 رحلة وتأخير عشرات الآلاف.. عطل يشل مطارات هذا البلد photos 0
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أُلغيت أكثر من 600 رحلة مغادرة من 16 مطارًا بريطانيًا، اليوم الثلاثاء، بينها هيثرو وغاتويك، بسبب عطل فني كبير في أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

وتسبب الخلل في تأخير عشرات الآلاف من المسافرين لساعات، وصلت لدى بعضهم إلى ثماني ساعات، فيما اضطر ركاب للانتظار على متن طائراتهم على المدارج.

وشملت الاضطرابات مطارات هيثرو وغاتويك وستانستد ومدينة لندن ومانشستر وبرمنغهام وبريستول وإدنبرة وليفربول وأبردين وبلفاست وساوثهامبتون وليدز وجيرسي، إلى جانب مطارات أخرى.

ومن المتوقع أن تستمر التداعيات حتى الساعة العاشرة مساءً على الأقل في بعض المطارات، وسط تأخيرات طويلة طالت أيضًا مسافرين عائدين من أوروبا.

وقالت هيئة خدمات الملاحة الجوية الوطنية البريطانية (NATS) إن إصلاح الخلل استغرق وقتًا أطول من المتوقع، مقدمة اعتذارها للمسافرين.

بدوره، انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "رايان إير"، نيل ماكماهون، رئيس NATS مارتن رولف، متسائلًا عن عدد الأعطال التي يتعين على المسافرين تحملها.

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