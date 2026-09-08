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برجك اليوم

Lebanon 24
08-09-2026 | 23:00
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الحمل
تبدأ في استعادة السيطرة على بعض الأمور التي كانت تشغلك خلال الفترة الماضية، وقد تجد فرصة لإثبات قدراتك أمام المسؤولين أو الزملاء. لا تتسرع في قبول أي عرض قبل دراسة تفاصيله.
الثور
يوم مناسب لترتيب الملفات المالية والمهنية، وقد تكتشف طريقة جديدة تساعدك على تقليل النفقات أو تحسين دخلك. التقدم البطيء أفضل من المخاطرة غير المحسوبة.
الجوزاء
أخبار أو رسالة منتظرة قد تساعدك على حسم أمر كان يسبب لك التشتت. استغل قدرتك على التواصل والإقناع لتحقيق تقدم في عملك.
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السرطان
تتمكن من إنهاء مهمة مؤجلة وتبدأ بالشعور بأن الضغوط أصبحت أقل من السابق. قد تحصل على مساعدة من شخص لم تكن تتوقع دعمه.
الأسد
لديك فرصة لإظهار مهاراتك وتحمل مسؤولية جديدة قد تفتح أمامك بابًا مهمًا في المستقبل. لا تتردد في الدفاع عن أفكارك بطريقة هادئة.
العذراء
تركيزك على التفاصيل يساعدك على اكتشاف خطأ أو ثغرة قبل أن تتحول إلى مشكلة. يوم مناسب لإعادة تنظيم جدولك وإنهاء المهام المتراكمة.
الميزان
قد تدخل في نقاش مهني مهم، ويكون أسلوبك الدبلوماسي مفتاحًا للوصول إلى نتيجة ترضيك. لا تتنازل عن حقوقك، لكن تجنب المواجهة غير الضرورية.
العقرب
تميل إلى مراقبة التفاصيل قبل اتخاذ قرار مهم، وهذا الحذر قد يكون في صالحك. قد تظهر أمامك فرصة تحتاج إلى دراسة طويلة قبل الموافقة عليها.
القوس
يحمل اليوم فرصة لتوسيع دائرة علاقاتك المهنية أو التعرف إلى أشخاص يمكن أن يساعدوك في المستقبل. كن منفتحًا على الأفكار الجديدة.
الجدي
المسؤوليات كثيرة، لكنك قادر على التعامل معها إذا رتبت أولوياتك. قد تحصل على تقدير أو إشادة نتيجة جهد بذلته خلال الفترة الماضية.
الدلو
أفكار جديدة قد تدفعك إلى التفكير في تغيير أسلوبك المهني أو تجربة اتجاه مختلف. لا تتخل عن فكرة جيدة فقط لأنها تحتاج إلى وقت حتى تظهر نتائجها.
الحوت
حدسك قوي اليوم، لكنه يحتاج إلى دعم بالمنطق والمعلومات قبل اتخاذ أي قرار. قد تنجح في إنهاء موضوع طال انتظاره.
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برجك اليوم
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المستقبل

دبلوماسي

العذراء

العقرب

الحوت

أخبار

الأسد

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