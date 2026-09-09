الحمل

قد يكون الحمل بحاجة إلى استعادة بعض الهدوء بعد فترة من الانشغال، ويبدو أن تنظيم يومه سيكون أفضل وسيلة لإنجاز ما تراكم عليه.

الثور

يميل الثور إلى التعامل مع يومه بثقة، لكنه قد يشعر ببعض القلق بشأن الأيام المقبلة.

الجوزاء

قد يكون الجوزاء أكثر حساسية تجاه بعض المواقف، وربما يجد صعوبة في كل ما يشعر به.

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السرطان

قد يحتاج السرطان إلى إعادة ترتيب بعض جوانب حياته، خصوصاً إذا شعر بأن الضغوط اليومية أخذت مساحة أكبر من اللازم.



قد يشعر الأسد بأنه أمام مسؤوليات كثيرة، لكن قدرته على التنظيم تساعده في تجاوزها.



قد يكون العذراء في حالة من التركيز والرغبة في تحسين بعض التفاصيل التي لم تكن تسير بالشكل الذي يريده.

الميزان

يحتاج الميزان إلى التعامل مع بعض الأمور بهدوء وعدم السماح للمواقف الصغيرة بالتأثير في مزاجه.



يبدو العقرب أكثر نشاطاً وإصراراً على الوصول إلى هدف وضعه أمامه .



يحمل اليوم طاقة تدفع القوس إلى إنهاء الملفات العالقة والتخلص من المهام التي تأجلت لفترة.

الجدي

قد يواجه الجدي بعض الأخبار أو المواقف التي تؤثر في مزاجه مؤقتاً، لكنه قادر على تجاوزها إذا لم يتسرع في ردود أفعاله.

الدلو

قد يكون الدلو بحاجة إلى الابتعاد عن النقاشات التي لا تحقق أي فائدة، والتركيز على ما يستطيع تغييره فعلياً.



قد يميل الحوت إلى التركيز على العمل أكثر من اللازم، لكنه يحتاج أيضاً إلى تخصيص وقت لحياته الخاصة.