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رصد تمساح ضخم على جسر.. ومُناشدات من الأهالي

Lebanon 24
10-09-2026 | 04:35
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رصد تمساح ضخم على جسر.. ومُناشدات من الأهالي
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تمكن أهالي عزبة السدرة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية المصرية من رصد ظهور تمساح ضخم على أحد جسور مصرف مائي.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خروج تمساح من أحد جسور المصرف المائي في عزبة السدرة بمركز بلبيس في محافظة الشرقية بمصر، أثناء مرور أهالي المنطقة، وبعدها بثوان عاد إلى المصرف المائي.
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وقال أحد الأهالي، إنهم اعتادوا خلال الأشهر الماضية رؤية تماسيح داخل المصرف، موضحا أن بعضها يظهر أثناء السباحة في المياه، بينما يصعد بعضها الآخر إلى الجسر ويظل لعدة دقائق قبل أن يعود مرة أخرى إلى المياه.

وأشار أهالي المنطقة إلى أن "ظهور التماسيح في المنطقة ليس واقعة جديدة"، مؤكدين أنهم "لاحظوا وجودها منذ عدة أشهر، وأن الجهات المعنية سبق أن تمكنت من اصطياد تمساح خلال فصل الشتاء الماضي، حيث جرى التحفظ عليه وإيداعه في المكان المخصص لذلك".

وأعرب السكان عن "مخاوفهم من استمرار ظهور التماسيح بالقرب من الجسر، خاصة مع إمكانية اقتراب الأهالي من المياه"، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التعامل مع الواقعة وتمشيط المصرف للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.(روسيا اليوم)
 
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