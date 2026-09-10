رصد تمساح ضخم على جسر.. ومُناشدات من الأهالي

Advertisement

تمكن أهالي عزبة السدرة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية من رصد ظهور تمساح ضخم على أحد جسور مصرف مائي.وأظهر فيديو متداول على خروج تمساح من أحد جسور المصرف المائي في عزبة السدرة بمركز بلبيس في بمصر، أثناء مرور أهالي المنطقة، وبعدها بثوان عاد إلى المصرف المائي.وقال أحد الأهالي، إنهم اعتادوا خلال الأشهر الماضية رؤية تماسيح داخل المصرف، موضحا أن بعضها يظهر أثناء السباحة في المياه، بينما يصعد بعضها الآخر إلى ويظل لعدة دقائق قبل أن يعود مرة أخرى إلى المياه.وأشار أهالي المنطقة إلى أن "ظهور التماسيح في المنطقة ليس واقعة جديدة"، مؤكدين أنهم "لاحظوا وجودها منذ عدة أشهر، وأن الجهات المعنية سبق أن تمكنت من اصطياد تمساح خلال فصل الشتاء الماضي، حيث جرى التحفظ عليه وإيداعه في المكان المخصص لذلك".وأعرب السكان عن "مخاوفهم من استمرار ظهور التماسيح بالقرب من الجسر، خاصة مع إمكانية اقتراب الأهالي من المياه"، مطالبين الجهات المعنية بسرعة التعامل مع الواقعة وتمشيط المصرف للتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.(روسيا اليوم)