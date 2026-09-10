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متفرقات

بين الفن والطبيعة.. تكريم استرالي لتايلور سويفت في عالم الحشرات

Lebanon 24
10-09-2026 | 06:54
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بين الفن والطبيعة.. تكريم استرالي لتايلور سويفت في عالم الحشرات
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في خطوة علمية غير تقليدية تجمع بين عالم الفن وعلوم الطبيعة، أطلق باحثون اسم نجمة البوب العالمية تايلور سويفت على جنس جديد تم اكتشافه من الحشرات النباتية في أستراليا، وذلك تكريماً لها وللفت الأنظار إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي.
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وأشارت الدكتورة سارة شرودر، الباحثة في جامعة كاليفورنيا والحائزة على الدكتوراه في علم الحشرات، إلى أن إطلاق اسم الفنانة الشهيرة على هذا الجنس الفريد (Swiftiephylus) جاء مستلهماً من مظهرها الأيقوني بالشعر الأشقر واللمسات الحمراء، حيث تتميز هذه الحشرات الحاشرة بلونها الأصفر الفاتح وتعرشاتها ذات اللون الأحمر.

وأكدت الدراسة المعنية، والتي نُشرت حديثاً في إحدى الدوريات المتخصصة بعلم تصنيف الحشرات، أن تسمية الكائنات الحية باسم الشخصيات الشهيرة تسهم في تسليط الضوء على الأنواع غير المكتشفة، وتشجيع الأبحاث العلمية الهادفة لحماية البيئة وحفظ التنوع الطبيعي من الانقراض.

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