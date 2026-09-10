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متفرقات

كلب يتصدى لفهد وينجو من هجومه في مواجهة شرسة (فيديو)

Lebanon 24
10-09-2026 | 15:30
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كلب يتصدى لفهد وينجو من هجومه في مواجهة شرسة (فيديو)
كلب يتصدى لفهد وينجو من هجومه في مواجهة شرسة (فيديو) photos 0
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شهد مجمع سكني في منطقة رودرابراياج بولاية أوتارخاند الهندية مواجهة عنيفة بين كلب وفهد تسلل إلى المكان، انتهت بإجبار الحيوان المفترس على الفرار بعد اشتباك استمر نحو 25 ثانية.

ووثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، في مقطع انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر الكلب نائماً فوق طاولة في الطابق الثاني، قبل أن يقترب منه الفهد وينقض عليه فجأة.

ورغم الهجوم المباغت، قاوم الكلب بشراسة ودخل في عراك مع الفهد فوق الطاولة، قبل أن يسقط الاثنان إلى الأرض ويواصلا الاشتباك.

وبعد ثوانٍ من المقاومة، فرّ الفهد من المكان، فيما نجا الكلب من الهجوم.

وتتكرر مواجهات الفهود مع المناطق السكنية في بعض أنحاء الهند، خصوصاً مع اقترابها بحثاً عن الطعام، ما قد يؤدي إلى صدامات مع السكان أو الحيوانات الموجودة في تلك المناطق.

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गुलदार ने सोचा कुत्ता ही तो है, निपटा दूंगा। लेकिन जो हुआ...

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मंगलवार देर रात घर के आंगन में गुलदार घुस आया। उसने पालतू पहाड़ी कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ते ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार गुलदार को भागना पड़ा। #Uttarakhand #गुलदार #Leopard pic.twitter.com/BYtIofipnU

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