جريمة مروعة في إسطنبول.. مستأجر يقتل مالك المنزل وزوجته (فيديو)

أقدم مستأجر في مدينة إسطنبول، اليوم الخميس، على قتل وزوجته وإصابة محاميهما بإطلاق النار عليهم إثر مشادة، قبل أن يفتح النار أيضًا على الشرطة التي حضرت إلى المكان في منطقة "مالتيبي".



وتمكنت القوى الأمنية من السيطرة على المستأجر واحتجازه بعد الاستعانة بطائرة مسيّرة، فيما أظهرت مقاطع فيديو لحظات مروعة للحادث، إذ لاحق الرجل امرأة وأطلق النار عليها، ما أدى إلى سقوطها أرضًا، قبل أن يقترب منها ويطلق النار مجددًا.

كما ظهر الزوج غارقًا بدمائه، فيما تأخرت سيارة الإسعاف في الاقتراب من الموقع بسبب استمرار إطلاق النار، واضطر المارة إلى الهرب وسط حالة من الذعر.

وبحسب تقارير محلية، فإن المستأجر، ويدعى محمد، يبلغ 63 عامًا، فيما يبلغ مالك المنزل عثمان وزوجته نورسين 61 عامًا، وقد فارقا الحياة في مكان الحادث.

ولم تتضح بعد درجة خطورة إصابة المحامي أمير، الذي نُقل إلى المستشفى بواسطة سيارة أحد المارة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المستأجر لديه ثلاث سوابق جنائية تتعلق بالتهديد والإهانة.





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Maltepe’de kiracı, tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken olay yerinde bulunan avukat ağır yaralandı. Şüpheli, özel harekât polislerinin müdahalesiyle yakalandı pic.twitter.com/B3xpoT5gAg