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منوعات

عائلة كاملة تموت بعد قداس.. حادث مروّع يهز واشنطن

Lebanon 24
11-09-2026 | 04:12
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عائلة كاملة تموت بعد قداس.. حادث مروّع يهز واشنطن
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قضت عائلة من 3 أفراد في حادث سير مروع أثناء عودتها إلى منزلها بعد مشاركتها في قداس الأحد في واشنطن.

وبحسب مجلة "People"، حُددت هوية الضحايا بأنهم مارليشا وبول وليلاي ليديل، وكانوا في طريقهم إلى منزلهم في ماناساس بولاية فرجينيا بعد حضورهم القداس في كنيسة "St. Augustine Catholic Church".
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Marlysha and Paul Liddell


وقالت شرطة ولاية فرجينيا إن الحادث وقع الأحد 6 أيلول، عند الساعة 4:10 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، على الطريق السريع "Interstate 66" في مقاطعة فيرفاكس. وكانت العائلة تستقل سيارة "Honda Pilot"، وقد أُعلن وفاة أفرادها في مكان الحادث.

وأوضحت الشرطة أن سائقي سيارة "Toyota 4Runner" وشاحنة كانتا ضالعتين في الحادث وُجهت إليهما تهمة القيادة المتهورة، وذلك بعد التشاور مع مكتب المدعي العام في الولاية.

ولا يزال سبب الحادث قيد التحقيق، فيما ذكرت قناة "Fox 5" أن الشاحنة التي شاركت في التصادم كانت مركبة تجارية تنقل أسطوانات أوكسجين.

وكانت مارليشا تعمل محامية في مجال الحقوق المدنية لدى وزارة العدل الأميركية، وفق "NBC Washington". أما بول، فتذكره رعية الكنيسة بصوته القوي وحضوره اللافت خلال الصلوات.

وقال الأب باتريك سميث، كاهن كنيسة "St. Augustine"، إن العائلة "عاشت بالإيمان وكانت شهادة حية"، مضيفاً أن مجتمع الكنيسة احتضنها بالكامل.

وأقارب العائلة وأبناء الرعية يعيشون الآن صدمة مزدوجة: خسارة 3 أشخاص دفعة واحدة، وغموض ما حدث على الطريق خلال رحلة قصيرة كان يفترض أن تنتهي بالعودة إلى المنزل.

وبينما تستمر التحقيقات، تبقى القضية مفتوحة على أسئلة أساسية حول ظروف التصادم، ومسؤولية السائقين الآخرين، وكيف تحولت عودة عائلية من قداس الأحد إلى مأساة قاتلة.
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