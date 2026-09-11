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ظل يطفو لأيام متشبثا بقارب صغير.. إنقاذ ابن الـ 15 عاما في بحر متجمد

Lebanon 24
11-09-2026 | 23:35
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ظل يطفو لأيام متشبثا بقارب صغير.. إنقاذ ابن الـ 15 عاما في بحر متجمد
ظل يطفو لأيام متشبثا بقارب صغير.. إنقاذ ابن الـ 15 عاما في بحر متجمد photos 0
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تمكن ركاب سفينة صيد من إنقاذ فتى يبلغ من العمر 15 عاما، ظل يطفو لأيام عدة متشبثا بقارب صغير مقلوب في بحر بيرينغ المتجمد قبالة ولاية ألاسكا الأميركية، وفق ما أعلن خفر السواحل الأميركي.
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وبعد أيام من التعلق بالقراب، وصلت سفينة صيد هذا الأسبوع، إلى الفتى، بعد أن تواصل معها خفر السواحل الأميركي.

ووفقاً لرجال الإنقاذ، توفي شقيق الفتى وابن عمه في وقت ما بعد انقلاب القارب، وعُثر على جثتيهما بعد سحب الفتى إلى بر الأمان قرب جزيرة سانت لورانس النائية، وهي جزيرة أقرب إلى روسيا منها إلى الولايات المتحدة.

وقال دم وايت، قبطان سفينة الصيد "ذا نورث ويست إكسبلورر"، إن الفتى تشبث بالقارب لما يقرب من 3 أيام، مضيفا في تصريح لقناة "كيه تي يو يو تي في" في مديو أنكوريج بولاية آلاسكا: "هذا الفتى صلب للغاية".

وكانت طائرات ومروحيات خفر السواحل الأميركي، قد بدأت البحث عن القارب صباح الاثنين الماضي، بعد أن أبلغ أفراد من العائلة عن فقدان الثلاثة ليلة الأحد، ولم تكشف السلطات عن أسمائهم.
 
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