مع بداية العام الدراسي.. مدرسة تُفاجئ طلابها بهذا القرار

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تسببت مدرسة بموجة غضب وذلك بعد نشر أسماء 189 طالبا متأخرين في سداد المصروفات، والإعلان عن تحويلهم إلى مدارس حكومية قبل حذف الكشوف وتقديم اعتذار رسمي.وقدمت إدارة مدرسة أوسيم الرسمية للغات في محافظة اعتذارا رسميا لأولياء الأمور، بعد نشر كشوف تضمنت أسماء 189 طالبا وطالبة متأخرين في سداد المصروفات الدراسية، مع إعلان تحويلهم إلى مدارس حكومية عربية، في خطوة أثارت انتقادات واسعة قبل أن تحذف المدرسة المنشور من صفحتها الرسمية.وقالت إدارة المدرسة في اعتذار نشرته عبر صفحتها على " " إنها تتقدم باعتذار صريح لأولياء الأمور عن نشر كشوف المصروفات، مؤكدة حذف المنشور فورا حرصا على خصوصية الطلاب وأسرهم.وأوضحت أن نشر الكشوف جاء، بحسب روايتها بدافع الحرص على مصلحة الطلاب وسرعة تنبيه أولياء الأمور إلى موقف أبنائهم، وتفادي تنفيذ قرارات التحويل الإدارية، وليس بهدف الإساءة إلى أي طالب أو أسرة.وكانت المدرسة قد نشرت قبل بدء الدراسة بساعات قوائم بأسماء الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات عن العام الدراسي 2025/2026، مطالبة أولياء أمورهم بالحضور إلى المدرسة لاستلام ملفات أبنائهم وتقديمها إلى أقرب مدرسة حكومية وفق محل الإقامة.(روسيا اليوم)