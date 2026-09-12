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قبل عيد ميلادها الخامس بشهر.. طفلة تموت في حادث مأسوي

Lebanon 24
12-09-2026 | 12:07
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قبل عيد ميلادها الخامس بشهر.. طفلة تموت في حادث مأسوي
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توفيت طفلة في الرابعة من عمرها في ولاية كنتاكي الأميركية، بعد حادث مأسوي وقع أثناء وجودها على متن جرار تابع لعائلتها.

وبحسب مجلة "People"، كانت الطفلة هيلينا ميشيل كينغ على طريق "Red River Road" في كنتاكي، الأربعاء 2 أيلول، عندما سقطت من الجزء الخلفي للجرار، قبل أن يدهسها بالخطأ أثناء رجوعه إلى الخلف، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة كلارك.

وقالت خالتها لادونا لوفينغز إن العائلة عاشت لحظات قاسية بعد الحادث، مشيرة إلى أنهم بقوا معها نحو 45 دقيقة وهي تتألم قبل وصول المساعدة. وأضافت أن ما حدث كان "خسارة مأساوية جداً".

وكانت هيلينا ستحتفل بعيد ميلادها الخامس في 5 تشرين الأول. ووصفتها خالتها بأنها "شمس" العائلة، قائلة: "لا شيء يمكن أن يجهزك لتوديع ابنة أختك أو ابنتك أو الطفلة التي كانت تعني لنا كل شيء".

وأشارت لوفينغز إلى أن إغلاقات الطرق في المنطقة صعّبت الوصول السريع إلى مكان الحادث، إذ استغرق الطريق البديل نحو 45 دقيقة. وقالت إن فتح جسر في المنطقة كان يمكن أن يقلص وقت الوصول إلى 15 أو 20 دقيقة، مضيفة أن ذلك ربما لم يكن ليغيّر النتيجة، لكنه كان سيعني وجود شخص يحاول مساعدتها بشكل أسرع.

من جهتهما، قالت شركتا "CSX Transportation" و"Kentucky Transportation Cabinet" إنهما تعملان على إنهاء تصميم جسر جديد في المنطقة.

وأقيمت جنازة الطفلة السبت 5 أيلول، فيما أطلقت عائلتها حملة تبرعات لتأمين كلفة جرة رماد لها ودعم احتياجاتها اليومية بعد الفاجعة.

وجاء في نعيها أنها كانت طفلة مليئة بالحياة، تحب اللعب في الخارج وقضاء الوقت في مزرعة جدّيها، كما كانت تحب الغناء وتملأ أيام من حولها بصوتها وروحها المرحة.

وقالت خالتها: "لا تستطيع الكلمات أن تعبّر عن مقدار اشتياقنا لها، وكم نتمنى لو نستطيع العودة إلى الوراء". وأضافت أن الحوادث تقع دائماً، لكن الإنسان لا يتخيل أنها قد تحدث له.

وتحوّل رحيل هيلينا إلى مأساة عائلية مؤلمة، ليس فقط لأنها ماتت في سن صغيرة، بل لأنها كانت على بعد شهر واحد من عيد ميلادها الخامس، وفي مكان كانت تحبه وتربطها به أجمل ذكريات الطفولة.

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