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منوعات

حل 211 مكعب روبيك فوق عصا قفز.. شاب يدخل موسوعة "غينيس" بطريقة غريبة

Lebanon 24
12-09-2026 | 15:36
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حقق شاب من مقاطعة نوفا سكوشا الكندية حلمه بالدخول إلى كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما حل 211 مكعب روبيك أثناء القفز على عصا "Pogo stick".

وبحسب "UPI"، كان سول هافتينغ، البالغ 21 عاماً، في السادسة عشرة عندما نفذ التحدي عام 2021 في بلدة أنابوليس رويال، محققاً رقماً قياسياً لأكبر عدد من مكعبات الألغاز الدوارة التي تُحل أثناء استخدام عصا القفز.
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وتم اعتماد رقمه عام 2022، بعدما حطم الرقم السابق البالغ 65 مكعباً فقط. وحصل حينها على شهادة رسمية وظهر اسمه على موقع "Guinness World Records"، لكنه لم يُدرج في الكتاب السنوي للموسوعة.

وقال هافتينغ إنه لم يكن متأكداً من المدة التي سيصمد فيها رقمه، مضيفاً: "إذا كُسر يوماً ما، أعرف أنني احتفظت به لسنوات عدة، وهذا أمر مُرضٍ جداً".

ولم يعرف الشاب أن رقمه سيظهر في الكتاب السنوي إلا في وقت سابق من هذا العام، عندما تلقى رسالة من مسؤولي "غينيس" تفيد بأنه سيكون ضمن نسخة 2027، المتوافرة حالياً في المتاجر.

وقال هافتينغ: "هذا رائع. أنا متحمس جداً للحصول على نسختي الخاصة وتصفحها ورؤية اسمي فيها".

ويتطلع الشاب الآن إلى جولة إعلامية للترويج للنسخة الجديدة من الكتاب، معتبراً أن اختياره أمر مشرّف. وأضاف: "رقمي فريد جداً، ومشاهدته خلال عرض حي ستكون لافتة".
 
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