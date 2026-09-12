حل 211 مكعب روبيك فوق عصا قفز.. شاب يدخل موسوعة "غينيس" بطريقة غريبة

Advertisement

وبحسب "UPI"، كان سول هافتينغ، البالغ 21 عاماً، في السادسة عشرة عندما نفذ التحدي عام 2021 في بلدة أنابوليس ، محققاً رقماً قياسياً لأكبر عدد من مكعبات الألغاز الدوارة التي تُحل أثناء استخدام عصا القفز.وتم اعتماد رقمه عام 2022، بعدما حطم الرقم السابق البالغ 65 مكعباً فقط. وحصل حينها على شهادة رسمية وظهر اسمه على موقع "Guinness World Records"، لكنه لم يُدرج في الكتاب السنوي للموسوعة.وقال هافتينغ إنه لم يكن متأكداً من المدة التي سيصمد فيها رقمه، مضيفاً: "إذا كُسر يوماً ما، أعرف أنني احتفظت به لسنوات عدة، وهذا أمر مُرضٍ جداً".ولم يعرف الشاب أن رقمه سيظهر في الكتاب السنوي إلا في وقت سابق من هذا العام، عندما تلقى رسالة من مسؤولي "غينيس" تفيد بأنه سيكون ضمن نسخة 2027، المتوافرة حالياً في المتاجر.وقال هافتينغ: "هذا رائع. أنا متحمس جداً للحصول على نسختي الخاصة وتصفحها ورؤية اسمي فيها".ويتطلع الشاب الآن إلى جولة إعلامية للترويج للنسخة الجديدة من الكتاب، معتبراً أن اختياره أمر مشرّف. وأضاف: "رقمي فريد جداً، ومشاهدته خلال عرض حي ستكون لافتة".