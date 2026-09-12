لأجل فيديو.. هكذا خاطروا بحياتهم (فيديو)

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وبحسب موقع "News18"، وقع الحادث قرب فندق "Sindh Resorts"، حيث دخلت السيارة إلى مجرى النهر قبل أن يعلقها القوي وسط المياه، ما وضع ركابها في خطر مباشر.ولم يتمكن الموجودون داخل السيارة من إخراجها، بينما استمرت المياه بالتدفق حولها. وعلى الفور، أُبلغت شرطة جامو وكشمير، التي حضرت إلى المكان وشاركت في عملية الإنقاذ إلى جانب سكان محليين.ونجحت الشرطة والأهالي في إخراج جميع الركاب من السيارة وإعادتهم سالمين إلى ، من دون تسجيل أي إصابات. كما جرى لاحقاً سحب السيارة من المياه.واعتبرت الشرطة أن إدخال السيارة إلى النهر بهدف تصوير مقاطع فيديو يشكل تصرفاً مهملاً وخطيراً، لأنه عرّض حياة الركاب والموجودين في المكان للخطر. وقد سُجلت قضية رسمية على خلفية الحادث.الحادثة تعكس مجدداً الوجه الخطر لثقافة "الريلز"، حين يتحول البحث عن مشهد لافت إلى مغامرة تهدد الحياة، وتستدعي تدخل الشرطة والأهالي لإنقاذ أشخاص كان يمكنهم تجنب الخطر من البداية.