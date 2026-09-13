طالبة جامعية تفارق الحياة بعد خروجها من سيارة متحركة

توفيت طالبة جامعية في ولاية الأميركية، بعدما خرجت من سيارة كانت تتحرك في مدينة ، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وبحسب مجلة "People"، تلقت شرطة ألباني بلاغاً عن وجود "شخص متوفى" في منطقة 700 من شارع ، عند نحو الساعة 1:55 فجر السبت 12 أيلول.

وعند وصول العناصر إلى المكان، حددت الشرطة هوية الضحية بأنها .

وقالت شرطة ألباني إن روبنسون كانت راكبة داخل سيارة متحركة في المنطقة، قبل أن "تخرج" منها، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمراً لمعرفة ما حدث بدقة.

ونقلت قناة "WALB News 10" عن في مقاطعة دوغيرتي، فاولر، أن روبنسون كانت تبلغ 18 عاماً، وتدرس في جامعة ألباني الحكومية.

ولم يرد مكتب الطبيب الشرعي أو الجامعة فوراً على طلب تعليق "People".

وتبقى ظروف الحادث غير واضحة حتى الآن، بانتظار نتائج التحقيق، خصوصاً أن الشرطة لم تعلن ما إذا كان خروج الطالبة من السيارة عرضياً أو مرتبطاً بعوامل أخرى.