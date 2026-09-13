تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

طالبة جامعية تفارق الحياة بعد خروجها من سيارة متحركة

Lebanon 24
13-09-2026 | 04:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طالبة جامعية تفارق الحياة بعد خروجها من سيارة متحركة
طالبة جامعية تفارق الحياة بعد خروجها من سيارة متحركة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توفيت طالبة جامعية في ولاية جورجيا الأميركية، بعدما خرجت من سيارة كانت تتحرك في مدينة ألباني، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وبحسب مجلة "People"، تلقت شرطة ألباني بلاغاً عن وجود "شخص متوفى" في منطقة 700 من شارع نيوتن، عند نحو الساعة 1:55 فجر السبت 12 أيلول.

وعند وصول العناصر إلى المكان، حددت الشرطة هوية الضحية بأنها أوليفيا روبنسون.

وقالت شرطة ألباني إن روبنسون كانت راكبة داخل سيارة متحركة في المنطقة، قبل أن "تخرج" منها، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

وأكدت الشرطة أن التحقيق لا يزال مستمراً لمعرفة ما حدث بدقة.

ونقلت قناة "WALB News 10" عن طبيب شرعي في مقاطعة دوغيرتي، مايكل فاولر، أن روبنسون كانت تبلغ 18 عاماً، وتدرس في جامعة ألباني الحكومية.

ولم يرد مكتب الطبيب الشرعي أو الجامعة فوراً على طلب تعليق من مجلة "People".

وتبقى ظروف الحادث غير واضحة حتى الآن، بانتظار نتائج التحقيق، خصوصاً أن الشرطة لم تعلن ما إذا كان خروج الطالبة من السيارة عرضياً أو مرتبطاً بعوامل أخرى.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبل يوم من العودة إلى المدرسة.. مراهقة تفارق الحياة بحادث مروّع
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 14 عاماً على مقتل طالبة جامعية.. المتهم ينفي التهم أمام المحكمة
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب سجّل هدفًا.. ثم فارق الحياة
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. مؤثر شهير يفارق الحياة بعد ساعات من خضوعه لإجراء تجميلي
lebanon 24
Lebanon24
13/09/2026 19:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

طبيب شرعي

من مجلة

روبنسون

أوليفيا

جورجيا

ألباني

مايكل

جورجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
10:04 | 2026-09-13
Lebanon24
09:36 | 2026-09-13
Lebanon24
08:20 | 2026-09-13
Lebanon24
07:56 | 2026-09-13
Lebanon24
05:30 | 2026-09-13
Lebanon24
04:19 | 2026-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24