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برجك اليوم

Lebanon 24
13-09-2026 | 23:00
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الحمل
 تبدأ يومك بطاقة جيدة تساعدك على إنجاز المهام المتراكمة، وقد تحصل على فرصة لإثبات قدراتك أمام المسؤولين أو الزملاء.
الثور
 قد تنشغل بموضوع مالي أو قرار يتعلق بالعمل، ومن الأفضل أن تراجع التفاصيل قبل إعطاء موافقتك النهائية.
الجوزاء
يوم مناسب للتواصل وطرح الأفكار الجديدة، وقد تحصل على رد إيجابي بشأن أمر كنت تنتظر نتيجته.
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السرطان
تحتاج إلى التركيز على مهمة واحدة في كل مرة حتى لا تتشتت بين المسؤوليات. وقد تتمكن من حل مشكلة كانت تؤخر تقدمك.
 لديك فرصة للتقدم وإظهار مهاراتك، وقد يلفت أداؤك انتباه شخص قادر على دعمك مهنياً.
الدقة والتنظيم هما مفتاح نجاحك اليوم، وقد تتمكن من إنهاء مهمة صعبة بفضل اهتمامك بالتفاصيل.
الميزان
قد تجد نفسك أمام قرار يحتاج إلى الموازنة بين خيارين، فلا تسمح لضغط الآخرين بأن يدفعك إلى اختيار لا يناسبك.
 حدسك يساعدك على قراءة بعض المواقف المهنية بدقة، لكن من الأفضل الاحتفاظ بخططك لنفسك إلى أن تصبح أكثر وضوحاً.
 فكرة جديدة قد تفتح أمامك باباً مهماً، وربما تبدأ بالتفكير في تغيير مهني أو مشروع كنت تؤجله.
الجدي
 أمامك فرصة لإعادة ترتيب خططك المهنية والتخلص من بعض الالتزامات التي لم تعد ضرورية.
الدلو
أفكارك المختلفة قد تجد صدى جيداً لدى الآخرين، لكن حاول تقديمها بطريقة عملية حتى تحصل على الدعم المطلوب.
حدسك قوي ويساعدك على اختيار الاتجاه المناسب، لكن لا تعتمد على الإحساس وحده في القرارات التي تتعلق بالمال والعمل.
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