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حاولا سرقة امرأة مسنة.. وهذا ما حصل معهما (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2026 | 13:33
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حاولا سرقة امرأة مسنة.. وهذا ما حصل معهما (فيديو)
حاولا سرقة امرأة مسنة.. وهذا ما حصل معهما (فيديو) photos 0
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تحولت محاولة خطف سلسلة ذهبية من امرأة مسنة في مدينة أجمر بولاية راجستان الهندية إلى مشهد مطاردة سريع، بعدما تدخل مارة وأوقفوا أحد المشتبه بهما.

وبحسب موقع "News18"، وقع الحادث في منطقة "Civil Lines"، بينما كان طبيب متقاعد وزوجته عائدين إلى منزلهما على متن دراجة صغيرة، قبل أن يقترب منهما رجلان على دراجة نارية ويحاولا سرقة السلسلة من عنق الزوجة.
وأظهر مقطع التقطته كاميرا مراقبة أن محاولة السرقة لم تسر كما خطط لها المشتبه بهما. فخلال التدافع، فقد راكبا الدراجة النارية توازنهما وسقطا أرضاً، كما انقلبت دراجة الزوجين.

وبعد سقوطهما، نهض الرجل الذي كان يجلس خلف السائق، وهدد الزوجين، ثم تمكن من انتزاع السلسلة من عنق المرأة. لكن صراخها استنفر الموجودين في المكان، فسارع عدد من المارة إلى التدخل.

وبحسب الفيديو، وصل أحد الأشخاص أولاً إلى الدراجة النارية وواجه المشتبه به الذي كان ينتظر للفرار، قبل أن يطرحه أرضاً. ورغم أن الأخير تمكن لاحقاً من الهرب، نجح آخرون في الإمساك بالشخص الذي خطف السلسلة.

وبعد السيطرة على الموقف، ساعد السكان الزوجين المسنين على النهوض، فيما حضرت عناصر من شرطة "Civil Lines" إلى المكان وبدأت التحقيق في الحادث.
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وقالت الشرطة إنها تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المشتبه بهما، والبحث عن الشخص الذي تمكن من الفرار. ولم تُقدم حتى الآن أي شكوى رسمية على خلفية الحادث.

وأثار المقطع تفاعلاً واسعاً على منصة "X"، حيث أشاد مستخدمون بتدخل المارة، معتبرين أن ما حدث يُظهر أهمية عدم ترك الضحايا وحدهم في مثل هذه المواقف.

وعلّق أحد المستخدمين ساخراً بأن اللصوص بدوا "بلا خبرة"، فيما كتب آخر أن تدخل الناس يستحق التقدير، لأن كثيرين باتوا يترددون في مساعدة الآخرين.
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