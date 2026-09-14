تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

بعد يومين فقط.. انتقال ابني هاري وميغان إلى مدرسة جديدة لهذا السبب

Lebanon 24
14-09-2026 | 23:44
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بعد يومين فقط.. انتقال ابني هاري وميغان إلى مدرسة جديدة لهذا السبب
بعد يومين فقط.. انتقال ابني هاري وميغان إلى مدرسة جديدة لهذا السبب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان أمس الاثنين ان ابنيهما سينتقلان إلى مدرسة أخرى بعد يومين فقط بسبب مخاوف تتعلق بأمن نقلهما.
Advertisement

وانتقل هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الشهر الماضي وأسرته إلى بريطانيا بعد ست سنوات من العيش في ولاية كاليفورنيا الأميركية، إذ بدأ الأمير أرتشي (سبعة أعوام)، والأميرة ليليبيت (خمسة أعوام) الدراسة في أيلول.

وظل موقع منزلهما الجديد وتفاصيل مدرسة الطفلين في طي الكتمان. لكن المتحدث باسم الزوجين أكد اليوم التقارير التي تفيد بأن أرتشي وليليبيت سيغيران مدرستهما بعد يومين فقط.

وأثارت المسافة بين منزلهما والمدرسة الأصلية، إلى جانب الازدحام المروري الشديد في المنطقة، قلق فريق الأمن الخاص بهما.

وقال المتحدث "اتُخذ قرار نقل الطفلين إلى مدرسة أخرى عقب مناقشة مع فريق الأمن الخاص بالأسرة حول الجوانب العملية لترتيباتهم الحالية".

وأضاف "لا يزال الوالدان ممتنين للغاية لجميع المعلمين والموظفين على الحب والرعاية والجهد الذي أبدوه تجاه أسرتهما. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير هذا القرار على أنه انعكاس على المدرسة أو الرعاية الاستثنائية التي تلقاها الطفلان هناك".
 
مواضيع ذات صلة
بعد 6 سنوات من انتقالهما للإقامة في أميركا.. هاري وميغان يعودان إلى بريطانيا!
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال ويليام وكيت عن عودة هاري وميغان؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير هاري وميغان ماركل يعودان للاستقرار النهائي في بريطانيا
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن هاري وميغان.. ما هو السبب الحقيقي وراء بيان الملك تشارلز "القاسي"؟
lebanon 24
Lebanon24
15/09/2026 10:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24

هاري وميغان

كاليفورنيا

البريطاني

بريطانيا

سنوات من

تشارلز

ميغان

شارل

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-09-15
Lebanon24
23:00 | 2026-09-14
Lebanon24
15:53 | 2026-09-14
Lebanon24
14:10 | 2026-09-14
Lebanon24
13:33 | 2026-09-14
Lebanon24
10:30 | 2026-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24