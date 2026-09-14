بعد يومين فقط.. انتقال ابني هاري وميغان إلى مدرسة جديدة لهذا السبب

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أعلن المتحدث باسم الأمير هاري وزوجته أمس الاثنين ان ابنيهما سينتقلان إلى مدرسة أخرى بعد يومين فقط بسبب مخاوف تتعلق بأمن نقلهما.وانتقل هاري، الابن الأصغر للملك ، في الشهر الماضي وأسرته إلى بعد ست العيش في ولاية الأميركية، إذ بدأ الأمير أرتشي (سبعة أعوام)، والأميرة ليليبيت (خمسة أعوام) الدراسة في أيلول.وظل موقع منزلهما الجديد وتفاصيل مدرسة الطفلين في طي الكتمان. لكن المتحدث باسم الزوجين أكد اليوم التقارير التي تفيد بأن أرتشي وليليبيت سيغيران مدرستهما بعد يومين فقط.وأثارت المسافة بين منزلهما والمدرسة الأصلية، إلى جانب الازدحام المروري الشديد في المنطقة، قلق فريق الأمن الخاص بهما.وقال المتحدث "اتُخذ قرار نقل الطفلين إلى مدرسة أخرى عقب مناقشة مع فريق الأمن الخاص بالأسرة حول الجوانب العملية لترتيباتهم الحالية".وأضاف "لا يزال الوالدان ممتنين للغاية لجميع المعلمين والموظفين على الحب والرعاية والجهد الذي أبدوه تجاه أسرتهما. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال تفسير هذا القرار على أنه انعكاس على المدرسة أو الرعاية الاستثنائية التي تلقاها الطفلان هناك".