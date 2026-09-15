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ليست للزينة.. لماذا توجد ثقوب في وسط شفرات الحلاقة؟

Lebanon 24
15-09-2026 | 07:50
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قد تبدو الثقوب والفتحات الصغيرة في وسط شفرة الحلاقة مجرد تفصيل في الشكل، لكنها في الحقيقة جزء من تصميم هندسي له وظيفة عملية واضحة.

وبحسب تقرير نشره موقع "News18"، فإن كثيراً من الشفرات، خصوصاً شفرات الحلاقة الآمنة ذات الحدين، تحتوي على ثقوب ونتوءات وفراغات في الوسط لا بهدف الزينة، بل لمساعدة الشفرة على الثبات داخل أداة الحلاقة.

وتظهر هذه الفتحات بأشكال متقاربة لدى شركات مختلفة، لأن كثيراً من شفرات الحلاقة ذات الحدين صُممت لتناسب أنظمة حلاقة متوافقة. فالفتحات تساعد الشفرة على الجلوس في مكانها الصحيح داخل الحامل، وتمنع تحركها أثناء الاستخدام.

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ولا يقتصر دور هذا التصميم على التثبيت فقط، بل يسهل أيضاً التعامل مع الشفرة عند تركيبها داخل أداة الحلاقة. ومع ذلك، تبقى هذه الشفرات حادة جداً، ولذلك يجب حملها وإدخالها أو إخراجها بحذر شديد.

وليست كل شفرات الحلاقة متشابهة في التصميم. فالشفرات ذات الحدين غالباً ما تعتمد شكلاً معيارياً، بينما تستخدم شفرات الحلاقة ذات الخرطوشة أو الشفرات المخصصة للاستعمال الواحد أو الأنظمة الخاصة آليات تثبيت مختلفة تماماً.

ومن فوائد هذا التوحيد أن شفرات من علامات تجارية مختلفة قد تعمل أحياناً مع أدوات حلاقة متوافقة من شركات أخرى، وهو ما يفسر التشابه الكبير في شكل بعض الشفرات رغم اختلاف أسمائها التجارية.

وفي أداة الحلاقة الآمنة ذات الحدين، تُوضع الشفرة عادة بين الجزء العلوي والسفلي، وتُثبت بواسطة آلية مخصصة. وهنا تؤدي الثقوب والفتحات دورها الأساسي: محاذاة الشفرة مع أجزاء الأداة ومنع انزلاقها، لأن أي حركة غير ثابتة أثناء الحلاقة قد تزيد خطر الجروح أو تهيج الجلد.

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