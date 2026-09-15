سيارة "McLaren" انشطرت واحترقت.. الكشف عن الضحية الثانية في حادث كاليفورنيا

كشفت عائلة الضحية الثانية في حادث السيارة الرياضية المروع في عن هويتها، وهي أليكسيس "ليكسي" كرامر، البالغة 22 عاماً، من ، بعدما قضت داخل سيارة "McLaren" احترقت عقب اصطدامها بشجرة.

وبحسب مجلة "People"، وقع الحادث عند نحو الساعة 12:18 بعد منتصف ليل الأحد 13 أيلول، في مدينة إيرفاين، حيث استجابت شرطة المدينة وفرق الإطفاء في مقاطعة لبلاغ عن حريق في مركبة عند تقاطع "Culver Drive" و"Deerfield Avenue".

وقالت الشرطة إن السائق فقد السيطرة على السيارة، فانحرفت إلى اليمين واصطدمت بالرصيف ثم بشجرة، ما أدى إلى انشطارها إلى قسمين واندلاع النيران فيها. وبعد إخماد الحريق، عثرت السلطات على شخصين متوفيين داخل سيارة "McLaren" موديل 2019.

وكانت الضحية الأولى قد عُرفت بأنها وير، البالغ 27 عاماً، وهو مؤثر في عالم السيارات وأحد مؤسسي فعالية "South OC Cars & Coffee"، التي يصفها موقعها بأنها "أكبر معرض أسبوعي للسيارات في العالم".

أما الضحية الثانية، فأكد أفراد من عائلتها أنها أليكسيس "ليكسي" كرامر. وقال أحد أقاربها إنها سافرت من مدينة ليكلاند في إلى كاليفورنيا يوم الجمعة 11 أيلول للقاء وير، وإنهما أمضيا عطلة نهاية الأسبوع معاً وحضرا فعالية السيارات الخاصة به قبل وقوع الحادث.

وأضاف قريبها أن كرامر كانت تحب سيارات العضلات الأميركية والدراجات النارية ومجتمع السيارات، قائلاً إن المأساة تكمن في أن شغفها نفسه كان جزءاً من المشهد الذي انتهت فيه حياتها.

ووصفها بأنها كانت "طيبة ومضحكة وجذابة"، مشيراً إلى أن كثيرين تواصلوا مع العائلة بعد وفاتها وشاركوا ذكريات جميلة عنها.

وكانت كرامر، التي عرّفت عن نفسها على "Instagram" بأنها عارضة في تقويم "Hooters"، تنشر باستمرار صوراً ومقاطع مرتبطة بالسيارات والدراجات النارية.

ونشرت شقيقتها غرايسي رسالة مؤثرة عبر "Instagram"، كتبت فيها أن والدتهما كانت تقول لهما دائماً إن هناك شخصاً واحداً سيكون إلى جانبك مهما حصل، وهو أختك. وأضافت أن ليكسي كانت أكثر من صديقتها المفضلة، ووصفتها بأنها قلبها وحبها وروحها المرحة في نسخة "أصغر وأكثر فوضوية وأقل تصفية".

كما انهالت رسائل الرثاء على جيمس وير بعد تأكيد وفاته، إذ نعته فعالية "South OC Cars & Coffee" بصفته ابناً وشقيقاً محبوباً، فيما تحدثت والدته عن ضحكته وابتسامته في رسالة عاطفية.