عاصر حربين عالميتين.. وفاة معمّر إيطالي عن 112 عاماً (صور)

توفي فيتانتونيو لوفالو، المعروف بلقب "زيتون"، عن عمر 112 عاماً، بعد حياة امتدت لأكثر من قرن وعاصر خلالها محطات تاريخية كبرى.

وُلد لوفالو عام 1914 في منطقة ، وعاش معظم حياته في الريف، حيث عمل في الزراعة وتربية الأغنام والاهتمام بكروم العنب.

وخلال الحرب العالمية الثانية، وقع أسيراً في بين عامي 1943 و1945، قبل أن يعود إلى ويستأنف حياته في مسقط رأسه.

وحافظ لوفالو لعقود على نمط حياة بسيط، وواصل العمل في مزرعته حتى تقدّم به العمر، ليصبح من أكبر المعمرين في .

وكانت حياته شاهدة على أكثر من قرن من التحولات، إذ وُلد قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، وعاصر الحرب العالمية الثانية والتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية التي شهدها العالم.

وبرحيله، تنتهي مسيرة رجل عاش 112 عاماً متمسكاً بحياة الريف حتى أيامه الأخيرة.

