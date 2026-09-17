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منوعات

حالة نادرة جداً.. استئصال ذيل صغير نما لدى طفل!

Lebanon 24
17-09-2026 | 00:47
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حالة نادرة جداً.. استئصال ذيل صغير نما لدى طفل!
حالة نادرة جداً.. استئصال ذيل صغير نما لدى طفل! photos 0
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للمرة الأولى، واجه أطباء في مدينة تشيليابينسك الروسية حالة نادرة عندما وصل إليهم طفل لديه "ذيل صغير" نما في منطقة العصعص أي في الجزء العظمي الصغير الواقع في أسفل العمود الفقري . 

وقد أُجريت عملية استئصاله في مستشفى تشيليابينسك المحلي للأطفال.

وكبر "الذيل الصغير" مع نمو الطفل، وبلغ طوله سنتيمتريْن. ولاحظ الوالدان ذلك عندما كان الطفل صغيرا جدا، فتوجها إلى الأطباء. وعالج الأطباء أولا عيبا خلقيا موروثا في القلب، وبعد ذلك فقط قرروا إجراء عملية جراحية مخططة لاستئصال الذيل.
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وقال جراح مستشفى تشيليابينسك المحلي للأطفال سيرغي بوغدانوف في حديث صحافي، إنه للمرة الأولى خلال 14 عاما من ممارسته الطبية يواجه مثل هذه الحالة. وكان قد قرأ عن مثل هذه الحالة في الأدبيات الطبية، لكنه لم يرَ هذه الآفة النادرة في الواقع من قبل.

وأجرى الأطباء فحصا نسيجيا. وأظهر أن أثر العصعص تكوّن من الجلد والنسيج الدهني.

وبفضل العملية الجراحية الناجحة التي أُجريت في تشيليابينسك يمكن للطفل أن يعيش طبيعيا إلى الأبد.(روسيا اليوم)
 
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