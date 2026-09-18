لكمة تنهي حياة فارس سباقات... وشقيقه متهم بالاعتداء

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وبحسب موقع "news.com.au"، توفي دوناغي في المستشفى، الأحد، بعد حادث وقع داخل منزل في منطقة "Stratheden Heights" في نيوتاوناردز في 7 أيلول.وقالت شرطة إيرلندا الشمالية إنها تحقق في ظروف وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى بعد الحادث، من دون تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.ووجّهت إلى شقيقه جوزيف دوناغي تهمة التسبب بأذى جسدي خطير على خلفية الاعتداء المزعوم، فيما قال محاميه إن موكله "محطم تماماً" بسبب ما آلت إليه الأمور.واستمعت المحكمة إلى أن "شجاراً جسدياً" وقع بين الشقيقين بعد عودتهما إلى المنزل من جنازة في وقت سابق نفسه.وبحسب التقرير، توفي بادي بعد إصابته خلال اعتداء يُعتقد أنه تضمن لكمة واحدة، وهي تفاصيل لا تزال جزءاً من التحقيق والإجراءات القضائية الجارية.وشكّل خبر وفاته صدمة في أوساط سباقات الخيل، إذ خاض بادي مسيرة في سباقات السرعة بين عامي 2005 و2014، وحقق خلالها 60 فوزاً.كما أمضى فترة في ، حيث حقق انتصارات إضافية وأصبح شخصية معروفة ومحترمة في مجتمع سباقات الخيل هناك.ونعاه عدد من العاملين في الرياضة، بينهم محللة "ITV" مولرنان، التي كتبت: "حزين جداً.. ارقد بسلام يا بادي، رحلت مبكراً جداً".كما نشر قريبه جيرارد دوناغي رسالة مؤثرة بعد وفاته، قال فيها إن قلبه "يتألم بطريقة يصعب وصفها".وجاء في إعلان الوفاة أن بادي كان "ابناً محبوباً" و"أباً محباً ومخلصاً"، كما كان شقيقاً وعماً قريباً من عائلته.ولا تزال الشرطة تواصل التحقيق، فيما يبقى تحديد المسؤولية الجنائية النهائية خاضعاً لما ستثبته المحكمة لاحقاً.