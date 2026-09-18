وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات أثناء وجودها في حافلة مدرسية.. ماذا حصل؟

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وبحسب مجلة "People"، استُدعيت الشرطة في مدينة سينسيناتي قرابة الساعة 5:30 مساء الأربعاء 16 أيلول، قبل أن يحدد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة هوية الطفلة في اليوم التالي، وهي نغون تالا، تلميذة في مدرسة "Roselawn Condon".وقالت عائلة تالا إنها لاحظت أن الحافلة بقيت متوقفة أمام المنزل لنحو 10 دقائق، على غير المعتاد. وكانت الأسرة تنتظر عادة فتح وإنزال المنصة المخصصة لكرسيها المتحرك، لكن ذلك لم يحدث، ما دفع أفرادها إلى الخروج لمعرفة السبب.وقالت شقيقتها بينيتو تالا إنها صعدت إلى الحافلة لتجد شقيقتها "فاقدة للوعي ومن دون حياة"، مضيفة أنها بدأت بالصراخ والسؤال عن كيفية حدوث ذلك.وأفاد مكتب الطبيب الشرعي بأن الطفلة لم تكن تعاني أي إصابات ناجمة عن صدمة أو اعتداء عند وفاتها، مشيراً إلى أنها كانت تملك تاريخاً طبياً معقداً يتضمن إصابتها بالشلل الدماغي.وجاء في بيان المكتب أنها "أصبحت غير مستجيبة وهي في كرسيها المتحرك داخل الحافلة"، مؤكداً عدم وجود إصابات مرتبطة مباشرة بالوفاة.، قال والدها عبدول تالا إن السائق وشخصاً آخر كانا موجودين على الحافلة، وإن من واجبهما مراقبة الأطفال بعناية. وأضاف أن الطقس كان حاراً في ذلك اليوم، لكنه شدد على أنه ينتظر نتائج التحقيق لمعرفة ما حصل فعلياً.وأكدت مدارس سينسيناتي العامة أن تالا كانت من طلاب المنطقة التعليمية، وقالت في بيان إنها "تنعى فقدان تلميذة من مدرسة Roselawn Condon"، ووصفت الحادث بأنه "خسارة لا يمكن تصورها للعائلة ويوم مفجع للمجتمع المدرسي".كما أعلنت المدرسة تفعيل فريق الاستجابة للأزمات لدعم الطلاب والموظفين.أما شركة "First Student"، المتعهد الخاص المسؤول عن خدمات النقل المدرسي، فقالت إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات المحلية والمنطقة التعليمية في التحقيق، موضحة أنها لن تقدم تفاصيل إضافية بسبب استمرار التحقيق.وقالت شرطة سينسيناتي إن القضية لا تزال قيد التحقيق لتحديد سبب الوفاة والظروف التي سبقتها، فيما لم تُعلن حتى الآن أي شبهة جنائية أو نتيجة نهائية بشأن ما حدث داخل الحافلة.