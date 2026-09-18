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لسرعتها الخاصة.توقعات برج الحوت اليوم في الصحةمن الأفضل أن تبدأ يومك بجولة من التمارين الرياضية أو ممارسة اليوجا أو التأمل، لأن ذلك سيساعدك على التغلب على المشكلات الجسدية. (ليالينا)