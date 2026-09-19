أراد سرقة الكهرباء.. ففارق الحياة بطريقة مروعة!

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تحقق نيابة أسوان في قضية العثور على هيكل عظمي لشاب متغيب منذ 3 أشهر، معلقا بأحد أبراج الضغط العالي للكهرباء، وسط تحريات رجحت وفاته صعقا أثناء محاولة سرقة.وبينما حلت هذه الواقعة لغز اختفاء شاب لنحو 3 أشهر، لكنها تفتح باب تساؤلات حول سبب وفاته، ورجحت تحريات أجهزة الأمن أن المتوفى تعرض لصعق كهربائي أثناء محاولته تسلق أحد أبراج الضغط العالي بغرض السرقة.وعثر أحد فنيي شركة الكهرباء أثناء تنفيذ أعمال صيانة، على بقايا آدمية في موقع تابع لشبكة الكهرباء بدائرة مركز دراو في محافظة أسوان جنوبي مصر، فأبلغ ، التي انتقلت على الفور إلى المكان وبدأت أعمال الفحص والمعاينة.وكشفت المعاينة عن وجود هيكل عظمي، إلى جانب بقايا ملابس وهاتف محمول عثر عليه بالقرب من الموقع، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى شاب عاطل من إحدى قرى مركز كوم أمبو، سبق الإبلاغ عن تغيبه قبل نحو ثلاثة أشهر.وبتكثيف التحريات، التي أجرتها مباحث مركز الشرطة، تبين أن الشاب حاول تسلق أحد أبراج الضغط العالي، في محاولة يرجح أنها كانت بغرض سرقة بعض مكونات الكهرباء، إلا أنه تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته، وظل جثمانه معلقا بالبرج دون أن يكتشفه أحد طوال تلك الفترة.وعملت الأجهزة المختصة على تجميع بقايا الهيكل العظمي والملابس التي عثر عليها في الموقع، إلى جانب فحص الهاتف المحمول، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل إلى هوية المتوفى بصورة نهائية.(روسيا اليوم)