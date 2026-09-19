تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

أراد سرقة الكهرباء.. ففارق الحياة بطريقة مروعة!

Lebanon 24
19-09-2026 | 11:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أراد سرقة الكهرباء.. ففارق الحياة بطريقة مروعة!
أراد سرقة الكهرباء.. ففارق الحياة بطريقة مروعة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحقق نيابة أسوان المصرية في قضية العثور على هيكل عظمي لشاب متغيب منذ 3 أشهر، معلقا بأحد أبراج الضغط العالي للكهرباء، وسط تحريات رجحت وفاته صعقا أثناء محاولة سرقة.
Advertisement

وبينما حلت هذه الواقعة لغز اختفاء شاب لنحو 3 أشهر، لكنها تفتح باب تساؤلات حول سبب وفاته، ورجحت تحريات أجهزة الأمن أن المتوفى تعرض لصعق كهربائي أثناء محاولته تسلق أحد أبراج الضغط العالي بغرض السرقة.

وعثر أحد فنيي شركة الكهرباء أثناء تنفيذ أعمال صيانة، على بقايا آدمية في موقع تابع لشبكة الكهرباء بدائرة مركز دراو في محافظة أسوان جنوبي مصر، فأبلغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى المكان وبدأت أعمال الفحص والمعاينة.

وكشفت المعاينة عن وجود هيكل عظمي، إلى جانب بقايا ملابس وهاتف محمول عثر عليه بالقرب من الموقع، فيما تبين من التحريات الأولية أن المتوفى شاب عاطل من إحدى قرى مركز كوم أمبو، سبق الإبلاغ عن تغيبه قبل نحو ثلاثة أشهر.

وبتكثيف التحريات، التي أجرتها مباحث مركز الشرطة، تبين أن الشاب حاول تسلق أحد أبراج الضغط العالي، في محاولة يرجح أنها كانت بغرض سرقة بعض مكونات الكهرباء، إلا أنه تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته، وظل جثمانه معلقا بالبرج دون أن يكتشفه أحد طوال تلك الفترة.

وعملت الأجهزة المختصة على تجميع بقايا الهيكل العظمي والملابس التي عثر عليها في الموقع، إلى جانب فحص الهاتف المحمول، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتوصل إلى هوية المتوفى بصورة نهائية.(روسيا اليوم)
 
مواضيع ذات صلة
مأساة في الكورة.. "بشار" فارق الحياة بعد حادثة مروعة حصلت أمام منزله
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب سجّل هدفًا.. ثم فارق الحياة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"جاسم" فقد حياته بطريقة مروعة مقابل مرفأ طرابلس.. هذا ما حصل معه (صور)
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كان يُساعد أقاربه في ورشة بناء... إبن الـ12 عاماً خسر حياته بطريقة مروّعة
lebanon 24
Lebanon24
19/09/2026 20:48:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

روسيا اليوم

المصرية

مركز د

روسيا

الملا

مصرية

دميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
13:06 | 2026-09-19
Lebanon24
10:30 | 2026-09-19
Lebanon24
10:00 | 2026-09-19
Lebanon24
08:04 | 2026-09-19
Lebanon24
06:15 | 2026-09-19
Lebanon24
05:00 | 2026-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24