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شهر العسل تحول إلى كارثة.. عروس احترقت!

Lebanon 24
19-09-2026 | 23:53
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شهر العسل تحول إلى كارثة.. عروس احترقت!
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تحول شهر عسل زوجين في الهند إلى مأساة، بعدما اندلعت النيران في عروس حديثة الزواج أثناء جلوسها قرب موقد للشواء في شرفة مكان إقامة بمدينة دارجيلينغ، ما تسبب بإصابتها بحروق خطيرة في أنحاء واسعة من جسدها.
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وبحسب مجلة "People"، وقع الحادث الأحد 13 أيلول، ووثقته كاميرا مراقبة كانت موجهة نحو الشرفة، حيث ظهر الزوجان جالسين قرب موقد للشواء، بينما كان أحد العاملين يتولى إشعال النار.

وبعد لحظات، أظهرت اللقطات اشتعالاً مفاجئاً وقوياً، قبل أن تمتد النيران إلى العروس نيكيتا ساها. وظهر زوجها سوفيك داس وهو يحاول إنقاذها، فيما راحت تتدحرج على الأرض، قبل أن يخلع قميصه في محاولة لإخماد النار.

وأصيبت ساها بحروق طالت نحو 60% من جسدها، ولا تزال في حالة حرجة داخل المستشفى، وفق وسائل إعلام هندية. كما أصيب زوجها في الحادث، لكنه غادر المستشفى بعد تلقي العلاج.

وقال داس إنهما كانا متزوجين منذ شهرين فقط، وإنهما خططا لقضاء ليلة واحدة في مكان الإقامة، قبل أن يطلبا إعداد الشواء.

ووفق روايته، كان أحد الموظفين يستخدم سائلاً بصورة متقطعة لإبقاء النار مشتعلة، قبل أن يغادر ويأتي موظف آخر قال الزوج إنه بدا أقل خبرة.

وأضاف أن الموظف الثاني حمل العبوة وسكب السائل على موقد الشواء، ما أدى إلى اشتعال مفاجئ للنار، قبل أن تصل العبوة، بحسب روايته، إلى زوجته وتشتعل النيران فيها خلال ثوانٍ.

وقالت شرطة كورسيونغ إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام الكيروسين في موقد الشواء بدلاً من زيت الطهي، ما تسبب في اندلاع الحريق.

وأعلنت الشرطة توقيف 4 أشخاص على خلفية الحادث، بينهم مالك مكان الإقامة وأحد الموظفين والشخص الذي يُشتبه في أنه سكب الكيروسين على الموقد.

وقال مسؤول في الشرطة إن دور كل شخص من الموقوفين لا يزال قيد التحقيق، فيما أكد قائد شرطة دارجيلينغ أن القضية "تُعامل بجدية".

ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد المسؤوليات والظروف الدقيقة التي أدت إلى الحريق، فيما تبقى حالة العروس الصحية حرجة.
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