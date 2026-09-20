غرقه أنهى حياته.. انتشال جثة شاب من أحد الأنهار

انتشلت مفارز الشرطة النهرية في محافظة البصرة ، اليوم الأحد، جثة شاب قضى غرقاً في أحد أنهار منطقة المسحب ضمن قضاء الهارثة شمالي المحافظة.

وقال مصدر أمني لموقع " " إن الشرطة النهرية توجهت إلى المكان فور تلقي بلاغ بالحادثة، وتمكنت بعد جهود من انتشال الجثة، وسط تجمع عدد من الأشخاص في الموقع.

وتداولت مقطع فيديو يوثق لحظة إخراج جثمان الشاب من النهر.

وتأتي الحادثة في ظل تسجيل خلال الأشهر الماضية حوادث غرق عدة، رغم التحذيرات المتكررة من السباحة في الأنهار والمسطحات المائية، ولا سيما مع ارتفاع مناسيب المياه بسبب الأمطار.

وقبل نحو أسبوعين، توفي صبيان غرقاً أثناء السباحة في منطقة الأنباريين التابعة لناحية اليوسفية جنوبي ، فيما قضى طفلان شقيقان غرقاً في نهر دجلة بمنطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة خلال آب الماضي.

وفي أيار الماضي، توفي خمسة أطفال من عائلة واحدة غرقاً أثناء السباحة في أحد المسطحات المائية بمحافظة واسط.