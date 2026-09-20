في محطة حافلات.. أم تترك رضيعها وتغادر

ألقت الشرطة في مدينة سان أنطونيو بولاية الأميركية القبض على شابة تبلغ 18 عاماً، بعد اتهامها بترك طفلها الرضيع، البالغ من العمر شهراً واحداً، مع امرأة غريبة في محطة حافلات وسط المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، اقتربت الأم كارلا إيبارا من سيدة ، وطلبت استخدام هاتفها، قبل أن تسلمها طفلها ووثائقه الرسمية، قائلة إنها تريد التخلي عنه.

وحاولت السيدة طلب المساعدة، قبل أن تغادر إيبارا المكان في سيارة أجرة، تاركة رضيعها معها. وعادت الشابة لاحقاً إلى المنطقة، حيث ألقت الشرطة القبض عليها.

وُضع الطفل في رعاية أقاربه، فيما تواجه إيبارا اتهاماً بالتخلي عن طفل وتعريضه للخطر مع نية العودة، وحددت المحكمة كفالتها بـ7 آلاف دولار.

وتسمح قوانين "الملاذ الآمن" في تكساس للوالدين بتسليم الأطفال حديثي الولادة، الذين لا تتجاوز أعمارهم 60 يوماً، إلى موظف في موقع معتمد، مثل المستشفى أو أو الإطفاء.