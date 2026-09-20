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برجك اليوم

Lebanon 24
20-09-2026 | 23:00
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الحمل:
قد تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة في العمل تحتاج إلى سرعة في التعامل معها، لكن قدرتك على التنظيم تساعدك على تجاوز التفاصيل المعقدة. عاطفيًا، حاول منح الطرف الآخر مساحة للتعبير عن مشاعره بدلًا من إصدار الأحكام بسرعة. ماليًا، من الأفضل تأجيل بعض المشتريات غير الضرورية.
الثور:
يوم مناسب لترتيب أمورك المهنية وإعادة النظر في خطة كنت تعمل عليها منذ فترة. قد تحصل على دعم من شخص لديه خبرة أكبر منك. وعلى الصعيد العاطفي، تبدو أكثر استعدادًا للتعبير عن مشاعرك، ما قد يقرب المسافات بينك وبين الشريك. أما العازب، فقد يلفت انتباهه شخص من محيطه.
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الجوزاء:
تزداد حركة الاتصالات والمواعيد، وقد يحمل أحدها فرصة مهنية تستحق الاهتمام. حاول التركيز على التفاصيل وعدم اتخاذ قرار سريع قبل معرفة جميع المعطيات. عاطفيًا، قد تشهد علاقتك حوارًا مهمًا يوضح بعض النقاط التي بقيت عالقة خلال الفترة الماضية.
السرطان:
قد تشعر بالحاجة إلى الابتعاد قليلًا عن الضغوط والتركيز على ما يمنحك شعورًا بالراحة. مهنيًا، لا تتردد في طلب المساعدة إذا واجهت مهمة صعبة. أما عاطفيًا، فقد يكون اليوم مناسبًا لإنهاء سوء تفاهم أو فتح صفحة أكثر هدوءًا مع الشريك.
الأسد:
تتمتع بحضور قوي اليوم، وقد تبرز قدرتك على القيادة واتخاذ القرارات في محيط العمل. فرصة لإثبات مهاراتك أو الحصول على تقدير من المسؤولين. وفي الحب، قد تعيش لحظات جميلة مع الشريك، بينما قد يلفت العازب انتباه شخص يقدر شخصيته الواثقة.
العذراء:
تدفعك أجواء اليوم إلى ترتيب أوراقك والتخلص من بعض التفاصيل التي استنزفت وقتك. مهنيًا، التنظيم سيكون مفتاح إنجازك. ماليًا، قد تفكر بطريقة جديدة لإدارة مصروفك. عاطفيًا، لا تجعل كثرة التفكير تمنعك من الاستمتاع بلحظات بسيطة مع من تحب.
الميزان:
قد تحمل الساعات الأولى من اليوم بعض الضغوط، لكنها سرعان ما تتراجع مع تقدم الوقت. فرصة للتفاهم مع زميل أو شريك حول موضوع كان يسبب اختلافًا في وجهات النظر. عاطفيًا، قد تشعر بحاجة أكبر إلى الوضوح، ومن الأفضل أن تتحدث بصراحة بدل الاعتماد على التوقعات.
العقرب:
يوم يحمل لك تركيزًا قويًا على العلاقات والقرارات الشخصية. قد تعيد التفكير في موقف حدث مؤخرًا وتحاول فهم أبعاده بشكل أعمق. في العمل، لا تكشف كل خططك قبل اكتمالها. عاطفيًا، قد تظهر إشارة أو مبادرة تساعدك على معرفة موقف شخص يشغل تفكيرك.
القوس:
تدفعك طاقتك إلى البحث عن تغيير أو تجربة جديدة، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالعمل أو بخطة سفر مستقبلية. لا تتردد في استكشاف الفرص، لكن احرص على دراسة التفاصيل جيدًا. عاطفيًا، قد تعود أجواء الحماس إلى العلاقة بعد فترة من الروتين.
الجدي:
تحتاج اليوم إلى التركيز على هدف محدد وعدم تشتيت طاقتك بين أكثر من مهمة. قد تحصل على نتيجة إيجابية لجهد سابق، حتى لو لم تكن النتيجة كبيرة بعد. وفي الحب، يساعد الحوار الهادئ على تجاوز خلاف بسيط أو توضيح موقف كان يسبب التوتر.
الدلو:
قد يحمل لك اليوم فكرة جديدة أو فرصة للتعاون مع شخص يمكن أن يكون له دور مهم في المرحلة المقبلة. مهنيًا، لا تقلل من قيمة أفكارك حتى لو بدت مختلفة عن المعتاد. عاطفيًا، قد تشهد العلاقة تطورًا تدريجيًا، بينما قد يقترب العازب من شخص يشاركه الاهتمامات نفسها.
الحوت:
تبدو أكثر حساسية تجاه تصرفات المحيطين بك، لذلك حاول ألا تفسر كل موقف بطريقة شخصية. مهنيًا، قد تنجح في إنهاء مهمة مؤجلة وتشعر براحة كبيرة بعدها. عاطفيًا، قد يكون اليوم مناسبًا للتعبير عن مشاعرك بوضوح، خصوصًا إذا كنت تنتظر خطوة من الطرف الآخر.
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